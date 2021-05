Vrba vyškolil Plzeň: Když juchá tým, já taky. Karabcův čas se rychle blíží

Až když si v klidu popřemýšlel, přidal se v kabině ke sparťanským oslavám velkého obratu.

„Já juchám vždycky, když juchá mužstvo,“ usmíval se pak před novináři. „Jsem rád, že to tým tak prožívá, že v tom jsou emoce. Super!“

Jaké emoce mluví z vás, trenére?

Nebudu lhát, určitě to pro mě nebyl obyčejný zápas. S Plzní to je pro mě něco víc a je to tak správně. Hřeje mě, že jsme Viktorii porazili.

Navíc po dobrém výkonu. Nejlepším pod vaším vedením?

Jéžiš, to zhodnoťe vy! Nevím, jestli byl úplně nejlepší, možná ve druhé půli. Ukázali jsme jakou má Sparta obrovskou sílu. Tohle vítězství může být velká vzpruha.

Zvlášť, když jste poskočili o skóre na druhé místo.

Právě. Je to výhoda i závazek, abychom poslední tři kola uhráli víc bodů než třetí Jablonec. Všichni si to přejeme, chceme být druzí a hrát kvalifikaci o Ligu mistrů. Víte sami, jak je to mimořádná soutěž. A já bych ji rád na podzim zažil.

To je daleko, tak zpátky k zápasu. Bylo těžké tým chystat na to, že Plzeň pod novým koučem Bílkem změní rozestavení i styl?

Kdepak. Když se podíváte na Michala Bílka a jeho minulost, víte, jak bude hrát. Michal není trenér, který by se najednou odněkud objevil, má svou historii, věděli jsme, co od něj čekat.

Ale pomohly až vaše tahy z druhého poločasu: změna rozestavení a nasazení mladého Karabce. Vybojoval penaltu, pak přidal třetí gól.

Kdykoli Adam naskočí, pomáhá nám, v ofenzivě je hodně důležitý. Je mladý, hodně perspektivní, zajímavý, musí sbírat zkušenosti. Ale upřímně, jeho čas se strašně rychle blíží. Brzy může být klíčovým hráčem Sparty. Je trpělivý, důsledný, fantasticky trénuje, už teď pomalu sklízí ovoce. Jsem přesvědčený, že nám moc pomůže.

A druhý Adam, Hložek?

Toho už dávno beru jako tahouna. Máme tu mladé hráče, kteří časem potáhnou třeba i reprezentaci - a to je obrovská výhoda.

Co obránce Hanousek? Často je pod palbou, ale proti Plzni zahrál výborně.

Naposledy hrál od začátku v Budějovicích, tam to moc nevyšlo. Ale vidíte, že někteří hráči pracují na trénincích tak dobře, že se mohou do sestavy dostat. Když pak šanci dostanou, je to na nich, sami si dělají kariéru ve Spartě. Platí to i pro Matěje: ukázal kvalitu, musíme s ním dál počítat. Ukázal nám, že je připravený.

Tak ještě k tomu, co se nepovedlo: proč vám nevyšel první poločas?

Nebyli jsme tak důslední a přesní. Plzeň dala gól z jediné střely, byli důraznější po standardce. Ve druhé půli jsme Plzeň uběhali, uhráli, odměnilo nás to góly. Už v poločase jsem říkal hráčům, ať jsou připravení, že budeme měnit pozice. Posílili jsme ofenzivu, to pomohlo. Dobře, že jsme to v závěru tak zvládli.

Statistiky ukazují velký rozdíl. Plzeň jste výrazně přestříleli, míč jste drželi 76 procent času. To potěší, ne?

Já ani přesně nevím, jak moc jsme drželi balon, kolik jsme měli střel... Ale vím, co chci hrát, ví to i hráči. Jsem hlavně rád, že výsledek se povedl, ale pokud říkáte, že to bylo i z pohledu statistik mimořádné, jsem spokojený.

Kde hledat příčiny? Plzeň pod koučem Gul’ou dominovala v počtu přihrávek, teď najednou hrála úplně jinak.

Řekl bych, že to byla naše zásluha. Byli jsme agresivní, důslední, soupeř na to neměl čas. Proto neměli tolik nahrávek, nedovolili jsme jim to.

Nakonec jste rozhodli z penalty, Přitom s jejich zahráváním měla Sparta v poslední době problémy. Měl jste nervy?

Měl, proto jsem se ani nedíval a nevím, jak vlastně ta penalta vypadala. Slyšel jsem, že ji Dávid Hancko kopl pěkně, pod břevno.

A co jste říkal fanouškům? Pomohlo vám, že jich znovu pár stovek mohlo na tribuny?

Mám k tomu dvě věcí. První: je úžasné, jak moc nám lidi pomohli. Byli nejen dvanáctým, ale i třináctým hráčem. A druhá, která se týká kauzy Plavšič, takový můj vzkaz některým z nich: Buďte prosím korektní, buďte fanoušci Sparty. Chovejte se tak, abychom byli úspěšní a neměli jiné problémy.