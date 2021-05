Pojď, jdeme spolu do sítě. Jak Hancko proměňuje penalty. Vrba se radši nedíval

Stav 1:1, 86. minuta. Jedna z posledních možností, jak zápas proti urputně bránícímu soupeři otočit a udržet reálnou naději na druhou příčku.

„Nemyslel jsem na to, že na té penaltě závisí Liga mistrů,“ líčil do kamer O2 TV. „Vezmu si míč a řeknu si: tak jdeme spolu do sítě. A už se jen soustředím na ten kop.“

Střela nahoru, míč se otřel o břevno a zapadl do sítě. U Sparty však dlouho nebylo pravidlem, že z penalt skórovala.

Do února sedm pokutových kopů za sebou neproměnila. V lize, v poháru či v přípravných zápasech. Selhání pěti různých střelců napravil až David Moberg Karlsson.

Dvěma penaltami otočil zápas v Olomouci a novému trenérovi Pavlu Vrbovi zásadně zpříjemnil premiéru. Když poté týdny chyběl kvůli nemoci a pak zranění, převzal jeho roli obránce Hancko.

Dal ve Zlíně (3:0), proti Pardubicím zvyšoval na 2:0, v osmifinále poháru proti Baníku minutu před koncem z pokutového kopu zařídil postup.

„Jsem rád, že mě k tomu kluci pustí. A že proměňuju. Pamatuju si, že s Baníkem to bylo taky ke konci. Penalty trénuju a mám radost, že si to přenesu i do zápasu,“ poznamenal Hancko.

A tak si vzal míč i ve středeční dohrávce 23. kola proti Plzni.

„Radši jsem se ani nedíval,“ líčil po zápase už dobře naložený kouč Pavel Vrba. „Ani nevím, kam to letělo. Podívám se večer, nebo asi až druhý den. Ale slyšel jsem, že byla pěkně kopnutá.“

Hanckův gól byl rozdílový, čtyři minuty před koncem dokonal obrat. Sparta totiž od 11. minuty prohrávala, vyrovnala až po hodině hry.

A teď je zpátky druhá v tabulce, což tři kola před koncem chtěla.

Pokutový kop sudí Pechanec nařídil až na doporučení videoasistenta Fraňka, který si všiml, že plzeňský Havel ve skluzu zasáhl do holeně pronikajícího Karabce.

„Škoda, že zápas rozhodla taková situace,“ litoval nový plzeňský trenér Michal Bílek.

„Nechci říct, že jsme vyhráli jen díky penaltě. Herní projev byl takový, že vedl k šancím a pak i k té penaltě,“ podotkl sparťanský kouč Vrba.

„Věřili jsme, že to otočíme. Že když budeme hrát pořád stejně a budeme trpěliví, tak ty góly přijdou. Myslím, že pro nás hráče i pro fanoušky to bylo fantastické utkání,“ říkal do kamer klubové televize Adam Hložek, která po hodině hry vyrovnal na 1:1.