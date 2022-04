Vítězství fotbalistů Slovácka jistil z lavičky vysloužilec Drobisz

„Zápas dopadl perfektně. Nejlepší je, že chytal Jirka Borek, který prošel slováckým dorostem, nejen mýma rukama. Utkání zvládl na jedničku,“ gratuloval mu Drobisz, toho času trenér mládežnických gólmanů Slovácka.

Borek, který týden předtím vystřídal ve vítězném zápase s Olomoucí zraněného Fryštáka, tak od svého nástupu do slovácké brány drží stoprocentní ligovou bilanci.

Hradišťský celek postihla na jaře nevídaná brankářská kalamita. Nguyen si obnovil zranění z únorového derby ve Zlíně, na marodce je také dvojka Fryšták. Šanci dostal dorostenec Borek, v sobotu ho na lavičce jistil o 26 let starší ligový vysloužilec Drobisz.

Ve vítězném zápase s Karvinou chytal dorostenec Jiří Borek

„Chtěli jsme k Jirkovi někoho zkušeného a on ho dobře zná z dorostu,“ vysvětloval trenér Slovácka Martin Svědík totálně nečekanou volbu dvojky. „Brankáři to mají u nás těžké. Nemají moc práce. A když to přijde, potřebujeme, aby vyřešili centry, ošemetné situace, pomohli s rozehrávkou. Až na jeden moment, kdy za stavu 3:1 namazal soupeři, to zvládl velmi dobře. Na inkasované brance neměl podíl,“ shrnul Svědík.

Když se jméno 45letého matadora objevilo v zápise o sobotním utkání, byl to pro všechny nezasvěcené dokonalý šok. Svoje zapojení bral původně na lehkou váhu i Drobisz. „Hráli jsme s dorostem v Budějovicích a viděli jsme, jak se vyvíjí situace v áčku. Zbystřil jsem, protože mám na starosti mládežnické gólmany. Řešil jsem, kdo s nimi půjde do pozápasového tréninku. Pak přišla vtipná zpráva, co kdybych se zapojil já. Myslel jsem si, že je to legrace, ale v úterý už to legrace nebyla,“ líčil Drobisz, jak se ocitl v kabině prvoligového áčka.

„Původně jsem to nepovažoval za vhodné, přišlo mi lepší, aby tady byli mladší kluci. Ale vysvětlili mi, že chtějí dát Jirkovi ochranu někoho zkušeného, u mě už pána v letech, který ho může psychicky podpořit. Přehodil jsem výhybku. Vzal jsem to jako odměnu s tím, že si to chci užít.“

S týmem absolvoval úterní přípravu a páteční předzápasový trénink. Více mu časové vytížení v klubu nedovolilo. V sobotu si přes sebe přehodil zápasový dres s číslem 35 a trnul, aby se Borek nezranil.

„Zaskakuji ve Slovácku C, ale jen do pole. Už to není na chytání,“ oddechl si Drobizs, že nemusel do brány. „Droba je ikona. Zápas by odchytal, kdyby na věc přišlo. Byli jsme rádi, že je na lavce,“ prohodil záložník Milan Petržela, s Drobizsem spolu váleli v Synotu na začátku nového milénia. „Potěšilo mě, že jsem nebyl nejstarší v zápise.“

A nemusí to být naposledy. Fryštákův návrat není na pořadu dne, protahuje se rekonvalescence Nguyena, který navíc nebude moct chytat příští domácí duel proti Liberci, odkud v Hradišti hostuje. Mezitím se Slovácko venku střetne se Spartou. Vítězství, páté ze šesti posledních ligových kol, je vítanou vzpruhou pro tým i Borka.