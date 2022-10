Nepanikaří, myslí. Sláma si na šanci doma počkal a zvedá Sigmu

„Hrálo se až v sedm, takže mezi rozcvičkou a zápasem bylo hrozně času. Zkrátili jsme si to půlhodinou na kávě,“ vyprávěl třiadvacetiletý ofenzivní levý bek Sláma. „S Mojmou se bavím nejvíc, známe se odmalička, byli jsme spolu v Pardubicích. Měli jsme ráno rozcvičku, šli jsme spolu na oběd a na kávu. Říkal mi, že cítí, že dá gól. Taky jsem říkal, že mám dobrý pocit.“

Na první zásah v lize potřeboval Sláma čtyřicet utkání. A stál za to. Míč si zpracoval v rohu vápna a pak do něj vší silou těsně nad zemí práskl. Dokonalým halfvolejem šajtlí fosforově zářící kopačkou balon zakroutil nechytatelně k tyči brankáře Koláře. „Byla to moje jediná myšlenka. Zpracoval jsem si to dobře tak, že jsem mohl hned střílet,“ popisoval.

Potom už měl tmu. Ani si nevybaví, jak se sklouzl po kolenou na trávníku, až vyletěl drn. „Obrovská euforie a radost! Vůbec jsem si ten gól nepamatoval, musel jsem se na něj po zápase znovu kouknout.“

Určitě se na něj koukne ještě několikrát, možná ho bude jednou ukazovat i vnoučatům. Výstavní banán trenéra Václava Jílka nepřekvapil, neboť vidí, jak se podsaditý Slámič trefuje i na tréninku. „Kopací techniku má vynikající. Jak mu ten míč skočil, tak mě nepřekvapilo, že byl schopný trefit to za tyč, i když i k tomu potřebujete trochu štěstí,“ ocenil.

Obránce Sigmy Jiří Sláma střílí první gól proti Slavii.

Sám si mohl pogratulovat, že olomouckého odchovance podruhé v ročníku postavil do základní sestavy. Na konci srpna proti Hradci Králové byl u porážky 0:1 a tak si zase musel počkat. Ostatně, je zvyklý.

Sigma jej před třemi roky poslala na dvouleté hostování do Pardubic. Už se zdálo, že na Andrově stadionu bude hrát leda jako soupeř, že ho potká podobný osud jako Surzyna, na něhož Pardubice uplatnily opci a obratem jej prodaly do Jablonce. Avšak Slámův příběh se vyvíjí nakonec jinak a spíše opisuje Chytilovu story, jemuž ovšem stačilo půlroční hostování v Pardubicích, aby se vrátil jako lepší hráč. „Myslím si, že jsem si to vybojoval v béčku,“ přemítá Sláma. „Trenér Jílek mě před tři čtvrtě rokem nabádal, abych tam podával kvalitní výkony a bylo vidět, že mám na první ligu. Je to odměna za moje výkony a jsem za to rád.“

Už v předchozím kole v Mladé Boleslavi na sebe jako střídající hráč upozornil, když v nastaveném čase poslal do vápna poslední centr, na který si vyskočil stoper Beneš a hlavičkou srovnal. A tak proti Slavii nastoupil popáté v sezoně, podruhé od začátku. Na levém kraji jako wingback, jak se moderně říká falešnému křídlu s ofenzivními úkoly, ale jakmile je mančaft bez míče pod tlakem, zatáhne se a vytvoří pětičlennou obranu. Podobný typ hráče, fyzickou konstitucí i herním projevem, má Sigma rovněž na pravé straně v Jurajovi Chvátalovi. Jílek tak může variabilně přecházet za čtyřkové obranné řady do trojkové.

„Jirka Sláma je hráč, který dokáže dobře řešit situace pod tlakem. Vnímá prostor lépe než jiní. Je pak schopný vyřešit situace více fotbalově. Nepanikaří. Nenarve to tam, kde je natočený. Má fotbalové myšlení a teď přidává i zarputilost,“ oceňuje Jílek. „Není tak rychlostně vybavený, ale to nám teď tolik nevadilo. I v Mladé Boleslavi byl jedním ze strůjců našeho vyrovnání a kvality hry. Alternace do wingbacka v jeho podání dává smysl. Má kvalitní centr i finální řešení. Je tu prostor i pro jeho útočnou nadstavbu.“

Proti Slavii vydržel na hřišti 65 minut a kromě gólu se uvedl i dalšími dvěma skvělými centry, po kterých se k nebezpečnému zakončení dostali hlavičkující Růsek s Benešem.

„Věděli jsme, jakou kvalitu Slavia má, ale chtěli jsme hrát aktivně. Soustředili jsme se na začátek, protože ten nám dříve unikal. Nakonec se to povedlo velmi dobře. Vznikl z toho i ten první gól. Byli jsme ve vápně v dostatečném počtu a nějak se to ke mně odrazilo,“ líčil. „Slavia sice měla gólovky, trošku při nás stálo štěstí, ale každý tam nechal sto procent, což byl klíč k úspěchu.“

Za dvě kola výrazně přispěl týmu asistencí a rozdílovým gólem ke čtyřem bodům. I proto Olomouc poskočila na sedmé místo a na čtvrté klokany se může Sláma těšit zase u kávičky s kumpánem Chytilem.