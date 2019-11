Srazila nás špatná produktivita v šestnáctce, ví příbramský kouč

Ten poslední v sobotu, proti poslední Opavě byla nakonec ráda za remízu 0:0. „Zklamání, že jsme nezískali tři body a nedali gól,“ nemluvilo se po utkání lehce Romanu Nádvorníkovi, příbramskému trenérovi. „Ve finále jsme měli obrovské štěstí při šanci Opavy v 90. minutě, kdy hlavičkovali do břevna.“

Bod v té chvíli domácím zachránil brankář Ondřej Kočí, který balon na horní tyč vyrazil. Pro Příbram je smutné, že právě gólman byl v utkání proti nejhoršímu týmu ligy jejím nejlepším hráčem. Jinak? Hlavně od ofenzivních typů velká bída.

„Zápas se hrál s velkou bojovností na obou stranách a spíš to vypadalo, že ho rozhodne jedna standardní situace, že tam někomu propadne balon,“ trefil hodnocení Roman Nádvorník.

Povedených akcí, které by po vědomé kombinaci vedly ke střeleckým možnostem, těch bylo žalostně málo. Kdo by je měl v příbramském dresu obstarat? Logicky především prověřené kvarteto: Rezek, Zeman, Alvir, Škoda.

Jenže...

Jan Rezek si utkání protrpěl, kazil jednoduché přihrávky, chytal se za hlavu, a když dostal šanci při výhodné standardní situaci, poslal míč vysoko nad branku.

Martin Zeman nedokáže udržet stabilní formu, celý podzim střídá lepší výkony s horšími a proti Opavě se křivka zrovna nacházela hodně dole.

Marko Alvir oplýval v úvodu sezony odvážnými průniky i kreativními nápady, s odchodem teplého počasí ale ochladla i jeho hra. Anebo už je myšlenkami v Plzni, která ho v průběhu podzimu koupila?

No a Michal Škoda, tomu už se to nějaký týden na hrotu také vůbec nerýmuje. Pokud měla Příbram v sobotu nějakou šanci, on v ní jako koncový forvard chyběl. Šest nastřílených branek mu nikdo nesebere, jenže v klíčových duelech posledních týdnů evidentně strádá.

„Dostali jsme se do první stoprocentní šance Polidarem, měli jsme jít do vedení, což se bohužel nestalo,“ litoval Nádvorník a jmenoval přitom posledního fotbalistu, který v základní sestavě figuroval na útočném postu.

Ve druhé půli už Příbram hrozila jen náběhy vysokých stoperů, jimž se ale také balon za lajnu doručit nepodařilo.

„Hráčům můžu poděkovat, že to odpracovali a celý zápas tam nechali všechno. Bohužel nás srazila špatná produktivita v šestnáctce soupeře,“ řekl Nádvorník.

Jak dlouho ještě u mužstva vydrží, toť otázkou. Šéf klubu Jaroslav Starka trpělivostí s trenéry většinou zrovna neoplývá.