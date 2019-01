Při výhře nad Sokolovem zazářili i plzeňští mladíci Kepl a Šulc

Po prvních šedesáti minutách byl stav nerozhodný 1:1, když skóre otevřela ve 35. minutě slovenská posila Pačinda, ale za hosty vyrovnal Dvořák.

Až ve druhé části se favorizovaní viktoriáni rozstříleli. První dvě branky vstřelil talentovaný útočník Kepl, premiérově skóroval také další mladík z úspěšného dorostu Šulc, který si navíc připsal dvě gólové asistence.

Výkon mladíků z týmu, který na podzim statečně bojoval v juniorské Lize mistrů, ocenil také Zdeněk Bečka, jeden z asistentů plzeňského kouče Vrby.

„Za ten týden, co jsou s námi v áčku, udělali obrovský pokrok. Pomalu si zvykají na vyšší tempo v tréninku a dnes to ukázali i v přípravném zápase,“ pochvaloval si Bečka.

Jestli se tím zvýšila jejich šance zůstat kádru a odjet na blížící se soustředění ve Španělsku, si ale netroufal odhadnout. „Šanci mají všichni. Navíc ještě nevíme, jestli pojede někdo ze zraněných. (Krmenčík, Kolář, Kopic, Řezník). O všem se rozhodne příští týden,“ doplnil asistent Viktorie.

Mladíci se budou prát dál. „Šance tam asi je. Musím ale podávat dobré výkony na trénincích, makat a uvidíme,“ uvedl 18letý Pavel Šulc a připustil, že si nejvíc rozumí s dalším mladíkem Tomášem Keplem. „Hrajeme spolu už od žáků, známe se dokonale. Viděl jsem ho tam i tom při druhém náběhu, tak jsem mu přihrál, aby dal taky gól,“ vracel se k brance na 4:1.

„Zatím pro nás byla vrcholem kariéry juniorská Liga mistrů. Ale tohle je zase víc. Rozdíl je hlavně v soubojích. Je to tu více silové, tvrdší,“ srovnával Šulc dorostenecký fotbal s áčkem Viktorie.

„Je to tady fajn. Skvělá parta, všechno dobré. Pan Vrba nám dává docela zabrat, ale jde to. Uvidíme, jak se to vyvine dál,“ usmál se pak na závěr premiérového rozhovoru s novináři.