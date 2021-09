Krmenčík o prvním gólu za Slavii: Nico mi balon s radostí přenechal

Reprezentační forvard nečekal zvlášť dlouho, pokud počítáme vyloženě minuty. V úvodu sezony týmu kvůli zranění pomoci nemohl, ale od odvety předkola Evropské ligy s Legií Varšava se postupně zapojuje a prosadil se už v pátém utkání za Slavii.

Na začátku září navíc nasázel hattrick za rezervu a ve čtvrtek proti Unionu Berlín nahrál na gól.

Asistenci si připsal i tentokrát, po jeho přiťuknutí hlavou uzavřel skóre na 5:1 parťák Ivan Schranz. „Doufám, že to takhle půjde dál a my budeme pokračovat v naší sérii,“ pochvaloval si Krmenčík.

Do zápasu jste vlétl na začátku druhé půle, když Bohemians vedli 1:0. Jaké jste měli úkoly s dalším náhradníkem Ondřejem Lingrem?

Abychom tomu zápasu dali trošku šťávu. Myslím, že oběma se to povedlo, dali jsme gól oba, vyhrálo se. Dobře odvedená práce od celého týmu. Líbilo se mi to. Ve druhé půli byl na place jeden tým.



Jak to bylo s penaltou? Mezi určenými střelci jste jako střídající asi nebyl.

Mezi určenými jsem nebyl, myslím. Ale Nicovi Stanciovi jsem balon vzal a on mi ho asi s radostí přenechal, protože věděl, že chci dát první gól za Slavii. A dal jsem, jsem moc šťastný.



Gól, asistence, úspěšné souboje. Vypadalo to, že vám zápas sedl po všech stránkách, cítil jste to tak od první minuty?

Musím říct, že na Bohemce se mi nikdy nehrálo dobře, ani když jsem byl v předchozím mančaftu. Těžko se tady vyhrává a já tu teď vyhrál po dlouhé době. A navíc takovým rozdílem! Zasloužené vítězství.

Co se ve druhé půli změnilo, že jste během devíti minut nastříleli tři góly?

Předvedli jsme sebejistý výkon, byl tam důraz, do všeho jsme šli na sto procent. Nevynechat souboj, držet balon... To jsme splnili a proto jsme vyhráli.

Jak vnímáte velkou konkurenci v ofenzivě? Schranz střílí gól za gólem, daří se i Janu Kuchtovi.

Všude, kde jsem byl, konkurence byla, je a bude. Patří to k fotbalu, ke sportu. Vnímám to pozitivně, protože mě může posouvat dál. Není tu špatného hráče, na koho trenér ukáže, ten pro tým odvede maximum. Byl jsem tentokrát mezi vyvolenými, na které ukázal: rozhodněte zápas nebo do toho vneste trochu života. To jsem splnil na sto procent a jsem rád.