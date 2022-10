Zlín oživuje žolík Bartošák. Vepředu se cítím lépe, říká univerzál

„Když to bude takhle pokračovat, nebude mi to vadit,“ komentoval Bartošák svoji roli gólového náhradníka. Na Letnou se vrátil v létě po dvou letech a sestupu Karviné, kde patřil ve druhé sezoně k nejproduktivnějším hráčům Slezanů.

„S tímto záměrem jsme ho sem brali. Ale při přetrvávajících zdravotních problémech Hlouška zacpal díru na beku,“ vysvětloval zlínský trenér Jan Jelínek stažení univerzála do obrany.

„Také v Karviné jsem začínal vzadu. Pak mě trenér posunul výše a začalo se mi dařit střelecky, měl jsem asistence. Vepředu se cítím lépe,“ potvrdil Bartošák, zlínský spasitel z posledních dvou kol.

V Českých Budějovicích uklidil míč k zadní tyči placírkou po zemi v 77. minutě, do stejného místa poslal míč také včera z přímého kopu; jen to stihl o minutu dříve než před týdnem. „Centroval jsem, ale tak aby balon šel do brány, pokud by se ho nikdo nedotkl,“ líčil Bartošák svůj záměr, který mu dokonale vyšel. „Že to bude gól, jsem uvěřil, až když byl míč v síti.“

Jestli mu branky pomůžou do základní sestavy, není jisté. V konkurenci Dramého s Čanturišvilim, kteří teď na křídlech nastupují od začátku, je třetím vzadu.

„Můžou hrát všichni tři spolu. Ale klukům říkám, že nehraje jen deset hráčů, kteří jsou v zahajovací sestavě, ale všichni na lavičce. Na hřiště jdou s tím, aby hru oživili,“ shrnul Jelínek.

Bartošákovi se to povedlo, jeho branky přivály Zlínu ve dvou posledních kolech v součtu tři body.

„Už jsme konečně potřebovali vyhrát,“ připomněl Bartošák, že FC Trinity čekal na druhé vítězství sezony od 30. srpna, kdy doma v duelu dvou nejhorších týmů soutěže přetlačil Pardubice. I když zůstal předposlední, na šestou Olomouc, kam jede příště, ztrácí v nahuštěné tabulce pouhé tři body.

„Liga je extrémně vyrovnaná, každý může porazit každého. Jsou to nervy. Za tu dřinu jsme si to zasloužili. Už se to muselo zlomit. Věřím, že nás to nakopne a že nás fotbal do konce podzimu za pracovitost ještě odmění,“ doufá Jelínek.

Včera se jeho mužstvo zasloužené odměny dočkalo, byť moc nechybělo a posedmé v sezoně by bral jen remízový bod.

Jen v první půlce zahodil tři vyložené šance nešťastník Jawo, po jehož hlavičce skákal míč po brankové čáře.

Ve druhé půlce srovnali neškodní hosté po intervenci VAR z penalty Van Burenem, spravedlnosti učinil zadost Bartošák, který navázal na Dramého přesný volej z první půle.