Strašné vedro, ulevil si záložník Jirka po výhře. Plzni k ní pomohl gólem

„Výsledek je velmi dobrý, pomůže nám určitě k většímu sebevědomí. Oba poločasy jsme odehráli v solidním tempu, ale to vedro bylo strašné. Trávník suchý, míč po něm neklouzal jak má. Pro oba týmy to bylo hodně složité, ale my jsme se s tím vypořádali dobře,“ hlásil slovenský záložník Erik Jirka, autor druhé trefy Viktorie.

V první půli se ještě Plzeň neprosadila. I proto, že vytáhlý útočník Chorý spálil dvě velké šance, pokusy Jemelky a Květa se pro změnu mezi tyče nesrovnaly. Až pak dvě stovky diváků ve Westendorfu viděly míč v síti.

Zatímco o přestávce německý kouč Christian Eichner prostřídal čtyři hráče, trenér Viktorie Miroslav Koubek poslal na hřiště zcela odlišnou jedenáctku.

A ta brzy udeřila.

Ve 47. minutě se po centru Vlkanovy prosadil Traoré, o pár minut později Jirka zakončil rychlý brejk střelou ke vzdálenější tyči a čtvrt hodiny před koncem podtrhla střelecký účet dorážka Mosquery.

„Jsme spokojení. Dali jsme tři branky, znovu jsme měli v zápase dobré ofenzivní věci a mohli skórovat i víckrát. Na druhou stranu nás těší, že jsme gól nedostali. Defenziva pracovala spolehlivě a nepouštěli jsme soupeře do vážnějších šancí,“ chválil tým Koubkův asistent Jan Trousil.

Kapitánem takzvaně „druhé“ sestavy byl útočník Kliment. Právě dorážkou jeho střely, kterou brankář Drewes pouze vyrazil, zaznamenal třetí plzeňský gól Mosquera.

„Bylo obrovské vedro. Když jsem čekal na druhý poločas a kluci se po dvaceti minutách přišli občerstvit, říkali, že je to strašné. Ale tím, že Karlsruhe neprostřídalo všechny hráče, docházely jim síly. My jsme za to čapli hned od začátku druhé půle a brzy jsme rozhodli,“ líčil Kliment.

Precizní tentokrát byla i defenzivní hra. Zatímco v předchozím duelu s Hamburkem inkasovala Viktoria třikrát, tentokrát vzadu udržela nulu.

„Ale my jsme za obrannou práci chválili hráče i po Hamburku. Tam nastaly hrubé individuální chyby, nebyly to chyby systému. Naopak, stejně jako dnes jsme dobře zachytávali náběhy, byli dobře zformovaní. Že někdo udělá v šestnáctce triviální chybu a zaviní penaltu, z toho nic vyvozovat nebudeme,“ konstatoval Trousil.

Čas se krátí, v pátek čeká Plzeň v Rakousku poslední herní test proti dánské Kodani, další víkend už startuje ligová sezona a v následujícím týdnu Viktoria vstoupí do druhého předkola Konferenční ligy proti kosovské Dritě.

„Konkurence se oproti minulé sezoně zvedla. I proto, že hrajeme na jednoho útočníka a je nás tady víc. Zkoušíme i jiné pozice na lajnách. Trenér Koubek to má možná těžší, ale myslím, že je příjemnější mít z čeho vybírat,“ uvažoval útočník Kliment.

Duel s Kodaní už zřejmě napoví, jak se krystalizuje základní sestava.

„Je jasné, že hrát nemohou všichni. Každý si píše svůj posudek v přípravě sám a musím říci, že jsme s přístupem všech hráčů maximálně spokojení. Věřím, že zápasů bude hodně, že půjdeme dál i v Evropě a že se na každého dostane,“ mínil asistent Trousil.