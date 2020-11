Trpišovský o útočnících: Kuchta má nejlepší formu, Musovi to nestřílí

Podobně jako ve čtvrtek, kdy Kuchta nečekaně nastoupil proti Nice (3:2) v Evropské lize a dvěma góly výrazně přispěl k důležitému vítězství.



„Chtěli jsme využít jeho formu a pohodu. Dostával se do šancí, jeho výkon byl podobný jako s Nice, škoda, že se tentokrát neprosadil,“ říkal Trpišovský po zápase s Mladou Boleslaví (1:0), kterou Slavia porazila i bez Kuchtových gólů.

Třeba Musa, loni nejlepší ligový střelec, odehrál v posledních dvou zápasech jedinou minutu.

Přihlíželi jsme i k tomu, že jak Nice, tak Boleslav hrály na tři stopery, což vyžaduje velkou práci útočníka, v poli je v některých fázích sám proti třem. Petar je spíš hráč do vápna a je pravda, že mu to v poslední době příliš nepadá ani na tréninku. Není v optimálním rozpoložení, ale o to víc zase pracuje a dře.

Ani Tecl toho během posledních zápasu příliš neodehrál. Platí pro něj totéž?

Máme to teď nastavené tak, že nám zápasy rozbíhá Kuchtič a dál reagujeme podle vývoje. Kdyby to bylo ve druhém poločase nula nula, určitě by Standa, nebo Petar do zápasu šli dřív. Jsem rád, že máme každého útočníka typologicky trochu jiného a Honza Kuchta je na tom teď nejlépe - dotrénoval manko po covidu, tenkrát byl snad tři týdny pozitivní, ztratil čtyři kila svalové hmoty, začínal vlastně od nuly, ale teď má nejlepší formu.

Tu prokazuje i Olayinka, který zápas s Boleslaví rozhodl. Roste z něj nový lídr Slavie?

Hraje skvěle, střílí góly, táhne nás. Na můj vkus by mohl některé situace řešit konstruktivněji směrem pro mužstvo, ale v zakončení byl znovu skvělý. Navíc si na levé straně velice dobře rozumí s Oscarem.

I jemu se zápas povedl možná ještě lépe než proti Nice. Souhlasíte?

Ano. Kdybych měl vybírat hráče zápasu, váhal bych právě mezi Olayinkou a Oscarem. Je vidět, jak Oskymu roste sebevědomí, skvěle čte prostor, do defenzivy byl stoprocentní. Na levé straně má lepší orientaci než jako záložník, limituje ho pravá noha, kterou prakticky nepoužívá, ale na lajně vynikne. Strašně hezky se na něj dívá, navíc se zlepšil i po mentální stránce, lépe na hřišti komunikuje. Podal top výkon.

Co Masopust na druhé straně? Našli jste v něm definitivně náhradu za Coufala?

My ani jinou variantu nemáme - jen Tomáše Holeše, a toho zase potřebujeme uprostřed hřiště. Já jsem se nikdy netajil tím, že mám nejradši krajní obránce-záložníky. Když je naučíte pracovat s prostorem a bránit, tak do ofenzivy hrají zcela přirozeně, jsou zvyklí. Lukáše musím pochválit za to, jak to vzal, dopředu nám na dodává větší variabilitu, má skvělý timing náběhů, navíc si před sebou řídí mladého Simu, mluví na něj, diriguje ho. Jsem za něj rád.

Jak je na tom stoper Hovorka, který během prvního poločasu otřesený střídal?

Má bouli na lícní kosti, motala se mu hlava, ještě ho čeká vyšetření kvůli otřesu mozku, ale je v pořádku. V kabině normálně komunikuje.

V průběhu zápasu vás ale jeho odchod zasáhl.

Byla to velká ztráta, protože jsme v tu chvíli hráli skvěle, Boleslav jsme do ničeho nepouštěli. Laco Takács do toho ze střídačky skočil také velice dobře, neudělal chybu, ale to střídání nás rozhodilo, zanechalo na nás stopy.

Navíc krátce po Hovorkovi musel být ošetřovaný i další stoper Zima.

Modlil jsem se, aby byl v pořádku. Zrovna na defenzivních postech nemáme na rozdíl od útoku už moc variant. Vždyť nám taky na krajích hrají dva záložníci... Zimič ale naštěstí pokračovat mohl, byť se sebezapřením. Je to klíčový muž obrany, patřil k nejlepším.