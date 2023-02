Bořil je zpátky, hrál za rezervu Slavie. Nastoupí v druholigovém derby?

Příští pondělí se v úvodním dějství druhé ligy hraje očekávané derby, na hlavním stadionu na Letné domácí sparťanské béčko hostí Slavii. Půjde o přímý souboj dvou nejhorších týmů podzimu, předposlední Sparty a poslední Slavie.

Bude v sestavě Slavie zkušený bývalý reprezentant a účastník Eura 2021? Závěrečná příprava tomu nasvědčuje.

Dvaatřicetiletý obránce na levém kraji obrany odehrál jedenaosmdesát minut.

Pokud by se do mistrovských zápasů vrátil na Spartě, bylo by to symbolické. Právě na stadionu rivala odehrál poslední ligový duel.

Na začátku října 2021 byl u toho, když Slavia poprvé od jara 2016 a po čtrnácti zápasech, dvanácti ligových a dvou pohárových, derby prohrála (0:1).

Bořil se po závěrečném hvizdu v emocích pošťuchoval se slavícími protivníky. Další den podstoupil vyšetření v nemocnici. Diagnóza byla krutá: musel na operaci poškozené chrupavky kolenního kloubu.

Hrozilo, že už nebude hrát fotbal na vrcholné úrovni. Měl obavy z konce kariéry. „Ta hrozba konce tady byla, ale operace dopadla dobře,“ řekl Bořil loni v únoru.

Začala dlouhá léčba a postupný návrat, letos v lednu se zapojil do přípravy s áčkem.

První zápas má za sebou, i když to nebylo v lize a za první tým Slavie.