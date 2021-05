Rada: Možná má každý z hráčů Slavie větší hodnotu než je náš rozpočet

V závěru zápasu měli dvě velké šance, aby jako první v sezoně mistrovskou Slavii pokořili, ale ani fotbalistům Jablonce se to nakonec nepovedlo. S Pražany doma remizovali 1:1 a nepřerušili tak jejich ligovou sérii neporazitelnosti, která i s loňským ročníkem čítá už 45 utkání. Zlomili však alespoň své prokletí a po šesti porážkách v řadě se slávisty konečně bodovali.



Jabloneckým k triumfu „nepomohl“ ani fakt, že Slavia nastoupila v silně kombinované sestavě bez řady zraněných opor a také reprezentantů, kteří už dostali volno před evropským šampionátem.

„Tohle na mě vůbec neplatí. Slavia má třicet hráčů a možná má každý z nich větší hodnotu než je náš rozpočet...,“ tvrdil jablonecký kouč Petr Rada a po utkání byl s bodem spokojený.

„Sice jsme měli ve druhém poločase větší šance, bohužel jsme byli takoví zbrklejší a přesně jsme je nezakončili. Ale myslím, že každý bod se Slavií je cenný a i přes absenci některých hráčů ukázala, že je to silný soupeř,“ řekl Rada.

Než se jeho svěřenci rozkoukali, prohrávali v 5. minutě po gólu Lingra, který šikovně usměrnil do sítě míč po nahrávce Baha. Po deseti minutách ale domácí srovnali, když Považanec vydláždil krásnou uličku do běhu Doležalovi a kanonýr posledních týdnů chladnokrevně své sólo zakončil. Dal už svůj 13. gól v sezoně a dotáhl se na svého parťáka Schranze.



Ten doléčuje lehčí zranění a chystá se na start na Euru za Slovensko. Navíc jeho dny v Jablonci už jsou téměř jistě sečteny a má nejspíš namířeno právě do Slavie. „Ivan Schranz by pro nás teď nebyl kvůli zranění platný a přeju mu, aby se na to Euro probojoval. A co s ním bude dál, to se uvidí. Zájem o něj asi bude, když dal třináct gólů,“ uvedl Rada.

V poslední desetiminutovce Jablonečtí Slavii zatlačili, ale Jovovič po další krásné Považancově nabídce gólmana Stejskala zblízka neprostřelil a míč po Štěpánkově voleji jen těsně minul tyč. Tím se rozhodlo, že fotbalisté Jablonce už ani teoreticky nemohou dosáhnout na druhé místo.

„Máme předkolo Evropské ligy a je to pro nás a hlavně pro hráče odměna za tu práci v sezoně. Porveme se o to, ale samozřejmě bude záležet, k jakým změnám v našem kádru dojde...,“ uvedl Petr Rada.