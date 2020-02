Čtvrtý s pátým. České Budějovice vyzvou v pátek ostravský Baník

Pohled na tabulku musí fanoušky Dynama těšit. První Slavia, druhá Plzeň, třetí Jablonec, čtvrté České Budějovice, pátá Ostrava, šestá Sparta. Jihočeský nováček nepřestává překvapovat.

Po výhře 3:2 ve Zlíně čeká černobílé už v pátek od 18 hodin domácí šlágr s Baníkem Ostrava. „Je to jeden z nejlepších českých klubů, který má nejvyšší ambice. Jejich široký kádr je plný kvalitních fotbalistů,“ představuje soupeře asistent trenéra Jiří Kohout.

Jihočeši se ale moravskoslezského klubu nebojí. „Po zápase chceme zůstat v tabulce před Baníkem. Ideálně vyhrát,“ přeje si Kohout a dodává: „Chceme odehrát lepší zápas než na podzim v Ostravě. Sice jsme prohráli přijatelným výsledkem 1:2, ale utkání se nám celkově nepovedlo,“ vrací se k podzimnímu vzájemnému utkání.

Baník byl v duelu lepším týmem, hlídal si dvoubrankové vedení, které až v závěru po chybě domácí obrany korigoval Michael Rabušic. Obnovenou premiéru v Ostravě zažil Tomáš Sivok, v nastavení druhé půle ale dostal červenou kartu.

Nový kouč Baníku Kozel míchá se sestavou

Na podzim nastoupil v útoku Baníku bývalý reprezentant Milan Baroš. Aktuálně je ale 38letý forvard zraněný. „Baroš je modla celého klubu. Ovlivňuje tým a hráče, i když nehraje,“ myslí si Kohout.

Jaké je to bránit hvězdného útočníka, si vyzkoušel i českobudějovický stoper. „Je to legenda. I v jeho letech je pořád výborný. Když dostane míč do nohy, tak o něj nepřijde,“ poznal Lukáš Havel.

Právě základní jedenáctka Baníku je velkým otazníkem. Pod vedením nového trenéra Luboše Kozla ostravští fotbalisté naskočili ve dvou jarních zápasech vždy v jiné sestavě i v odlišném rozestavení.

„Mají široký kádr, možností je hodně. Můžou zvolit variantu se třemi stopery. Chybět jim bude Adam Jánoš. Jestli nastoupí Robert Hrubý, to se uvidí,“ přemítá asistent hlavního trenéra Horejše.

Páteční klání bude také soubojem zkušených brankářů. Budějovickou branku hájí 40letý Jaroslav Drobný, ostravským brankářem číslo jedna je o tři roky mladší Jan Laštůvka. „Oba se dobře znají, byli spolu i v reprezentaci. Často si volají. Ale kdo z nich je lepší, to my samozřejmě víme,“ usměje se Kohout.

Dynamo ve Zlíně kopalo po čtyřech zápasech penaltu. Pravidelný exekutor Lukáš Havel napravil zaváhání proti Příbrami a tentokrát pokutový kop proměnil. „První jde Jirka Kladrubský, pak je na řadě Ivo Táborský a pak já. Věřím si, klidně půjdu znova,“ popisuje pořadí na penaltu 23letý zadák, jenž skóroval pošesté v sezoně.

Jihočeši jdou do šlágru prakticky v kompletním složení. Mimo hru je zraněný Jiří Kladrubský a hrát nemůže ani host z Baníku Denis Granečný. „Dvakrát jsme nechali sestavu stejnou. I když jsme oba zápasy vyhráli, tak teď přemýšlíme o dvou změnách. I s ohledem na nečitelnou sestavu soupeře,“ tvrdí 42letý asistent hlavního kouče Kohout.

Čeká se plný stadion

České Budějovice natahují sérii zápasů se vstřeleným gólem. Aktuálně skórovaly dvanáctkrát za sebou, což je nejvíc z celé ligy. Tým zdobí i čtvrtá nejlepší ofenziva v soutěži.

„Máme velkou výhodu, že každý zápas zazáří někdo jiný. Teď dal dva góly Matej Mršič. Pro soupeře je to těžší, že se nemůže zaměřit jen na jednoho nebo dva hráče,“ chválí si vyrovnanost kádru asistent.

Fotbalisté Dynama budou chtít využít euforie, kterou si přenesli z úspěšné podzimní části. „Na zápas se moc těšíme. Být v tabulce takhle vysoko, to je krásný pocit. Ale jedeme dál a nechceme polevit,“ ujišťuje střední obránce.

Střelecký ostrov bude zítra hostit očekávaný zápas. „Čeká nás svátek. Stadion bude zřejmě plný a chceme divákům nabídnout dobrý fotbal. Věříme našim fanouškům, že se nenechají od těch ostravských zahanbit. Zápas bude mít výbornou atmosféru,“ očekává Jiří Kohout.

O atraktivní duel je mezi diváky velký zájem. „Ve středu zbývaly poslední dva tisíce lístků. Fanoušci si mohou vstupenky zakoupit na internetovém portálu cbsystem.cz, nebo fyzicky na kterékoliv pobočce CBSystem po celém kraji. Zbylé vstupenky půjdou do prodeje dvě hodiny před zápasem na pokladnách stadionu,“ uvádí mluvčí klubu Aleš Strouha.