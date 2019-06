Šeda už vyhlíží Evropu. Ať neskončíme hned s prvním soupeřem, přeje si

„Tou Evropou jsme trochu zachránili sezonu,“ řekl Šeda. Upozornil však, že vítězství v Ostravě se nerodilo lehce.

„Naštěstí jsme vstřelili první branku, což nás trochu uklidnilo a hrálo se nám líp. Baník to ale nezabalil. Hrál do poslední minuty a udělal nám to hrozně složité. Druhý poločas jsme hru vůbec nekontrolovali. Jen jsme bránili výsledek.“

Ve druhém poločase jste byli pod velkým tlakem. Kdy vám bylo nejhůře?

Při každé střele na bránu, protože buď jste za hvězdu, když vás to nějakým způsobem trefí, či to čtyřikrát vytáhnete ze sítě a jste za lůzra. Tak to je.

Jak složité bylo, že jste v souboji o Evropu museli zvládnout jediné utkání a ještě na hřišti soupeře?

Pro nás to bylo paradoxně jednodušší, než dvojzápas, kdy se nějakým způsobem dělí síly, musíte pošetřit určité hráče.

Baník Ostrava - Ml. Boleslav 0:1 Evropskou ligu trefil kanonýr Komličenko

Hrálo roli i to, že jste pohárovým způsobem v ligové skupině o sedmé až desáté místo přešli přes Teplice a Zlín?

Mohli jsme být více v pohodě, protože jsme kromě jedné prohry ve Zlíně vyhrávali a postupovali. Byli jsme i rozehranější, protože se nám dařilo. Z toho pohledu to pro nás bylo asi lepší.



A opět se prosadil Komličenko.

Trošku jsme na něj spoléhali, je to nejlepší střelec ligy a pevně jsem věřil, že buď on, nebo Mešanovič gól dají, což se potvrdilo. A díky kvalitní práci v obraně jsme uspěli.

Chválil jste nebezpečné střely Baníku, jenže jeho hráči za minulých sedm zápasů dali jediný gól.

Dneska kromě té první střely Filla, kterou uspěchal a dával to placírkou, byly jejich pokusy nebezpečné. Na druhou stranu spoluhráči mi svým dobrým postavením trošku pomohli pokrýt bránu.

V Mladé Boleslavi jste v zimě vsadili na budování nového mužstva. Ukazuje se, že to byla správná cesta?

To uvidíme, jestli se dostaneme trošku dál v Evropě. V té druhé polovině sezony to však určitě znát bylo. Šli jsme nahoru i díky kvalitní práci a sbírali body.

Budete muset ještě posílit?

Kádr má sílu a tohle je otázka spíše na vedení, jestli cítí, že by mělo zvýšit někde konkurenci. Ale tým šlape a má výsledky, takže nejdůležitější bude udržet ho pohromadě a ještě víc se sehrávat.

Vy jste světoběžník. Na jaký tým byste v předkole Evropské ligy chtěl narazit?

Mně je to jedno. Jsem rád, že vycestuju z České republiky. Spíš si přeju, abychom se někam probojovali a neskončili hned s prvním soupeřem.