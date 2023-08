Skóre mohlo být dvojnásobné, ale jsme pokorní, řekl plzeňský trenér Koubek

„Je to o mužstvu, aby mělo radost ze své práce. Když se daří, vyhrává se, máte pocit, že jdete nějakou cestou, která je možná správná,“ uvedl Koubek po jednoznačném vítězství 4:0 nad soupeřem z Malty, který ve Štruncových sadech neohrozil Staňkovu branku.

Navázali jste na ligové vítězství proti Ostravě, je to další impulz k většímu sebevědomí týmu?

Hráči se potřebují dostat do pohody, mít sebevědomí. To se povedlo. Když budu neskromný, řeknu, že gólů jsme měli dát ještě mnohem víc. Šancí bylo možná na dvojnásobně vysoký výsledek, ale ve fotbale to tak není, že proměníte všechny své příležitosti. Vážím si čtyř gólů, dobré hry, dalších šancí. Soupeře jsme přehrávali.

O čem bude odveta?

Ve sportu není nikdy nic definitivní. Je třeba zůstat pokorný, soupeř se bude chtít vytáhnout. Věříme, že výsledek je dobrý, jde nám také o český koeficient, i to zohledňujeme. Určitě tam poletíme s tím, že i na Maltě chceme uspět.

Nasadil jste téměř stejnou základní sestavu jako proti Baníku. Krystalizuje vám tedy osa týmu?

Já bych o nějaké krystalizaci ještě nemluvil. Nebyl důvod něco výrazně měnit, proti Baníku jsme hráli dobře, dali jsme jen zpět Lukáše Hejdu. Potřebovali jsme zkušenost, je silný při standardních situacích. To byly věci, které hrály proti mladému Paluskovi, kterému dáme další minutáž, jak jen to bude možné.

Co říkáte na výkon Pavla Šulce, který byl na hřišti hodně vidět?

Pavel je fotbalový typ, dává do hry technickou hodnotu. Všichni víme, že to není žádný kanonýr, ale úkoly, které měl plnit z hlediska kreativity, zvládal velmi dobře. Možná některé situace přehraje a chtělo by to spíš zakončit, ale přinesl do hry velké osvěžení.

Už dohnal manko po Euru jedenadvacítek?

Chtělo by to ještě alespoň týden, ale zvedli jsme to určitě. Je to zhruba na pětasedmdesát minut. Já mu říkám: Jdi do toho na plný pecky a ono se to za chvíli srovná. A případně přijde na hřiště další hráč.

Vypadá to, že ofenzivní vám začala fungovat, souhlasíte?

Jsou tam techničtí hráči, Bucha s Kalvachem, kteří dělají servis a určují finální fázi. A dvojice Chorý - Durosinmi na hrotu nevypadala vůbec špatně.

Chorý se však zatím v koncovce trápí, řešíte to s ním?

Všechno to lítá kousíček vedle, ale jde to prostě mimo. Někdy je to až nepochopitelné. Zápasy přibývají, možná si to moc bere. Asi to chce ještě víc koncentrace, zároveň uvolnění. To si hlava hráče musí vyřešit sama. My mu věříme. Když dají góly jiní, nic se neděje. Ale potřebovali bychom, aby se Tomáš rozstřílel. A myslím si, že je to blízko, že to protrhne. Ale jeho výkonu si jinak moc vážím, udělá strašně práce pro jiné, maká, umí skvěle presovat. Jsou jiné atributy, kterými pomáhá týmu. Nezlobím se na něj.

Ze hřiště kvůli zranění brzy odstoupil Erika Jirka, máte informace o jeho zdravotním stavu?

Byl na rentgenu, naštěstí tam v oblasti kyčle není nějaké vážnější zranění. Nic prasklého, zlomeného. Je to silná zhmožděnina, pár dnů odpočinku bude určitě potřebovat.

V neděli vás čeká ligový zápas v Českých Budějovicích. Budete muset krotit euforii?

Bude to v našem náročném programu nesmírně náročný zápas. Máme další šrámy, jsou tam svalová zranění. Zamyslíme se, uděláme závěr a pokusíme se zase postavit co nejsilnější sestavu. Budějovice zatím nemají žádný bod a my dobře víme, že to bude těžké utkání. Času na oddychl není mnoho.