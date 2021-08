Teď a tady. Slavia je na hraně, riskuje hodně neklidný podzim

„Jde o hodně,“ přikývl kouč fotbalové Slavie na virtuální tiskové konferenci. „Člověk na to myslí čtyřiadvacet hodin denně. Ráno se s tím probouzíte, přes den s tím fungujete, večer s tím usínáte. Není šance na reparát, je to teď a tady.“

Třetí předkolo Ligy mistrů proti maďarskému Ferencvárosi se zatím rýsuje jako velmi zrádný úkol. Porážka 0:2 v Budapešti, to byla na cestě za postupem do závěrečného play off nečekaná ťafka. A málokdo dokáže předem odhadnout, jestli se z ní Slavia za týden stačila oklepat.

Jisté je, že pro to udělala vše možné – i zdánlivě nemožné. V kabině se do puntíku rozebrala středeční porážka, léčily se šrámy, na trénincích se nacvičovaly modelové situace, trenéři do detailu studovali, kudy může vést cesta do šancí, která se v prvním utkání zdála neprostupná.



Času na přípravu bylo tentokrát vážně dost, protože si Slavia prosadila odložení víkendového zápasu s Olomoucí, což je unikát.

V historii ligy se z „pohárových“ důvodů odkládalo jen utkání Mladé Boleslavi, která před dvěma lety uvázla v kazašském Šymkentu a domů se dotrmácela necelé dva dny před ligovým výkopem. Také slávistický návrat z Budapešti se proti původním předpokladům o pár hodin protáhl, přesto překvapilo, že žádost prošla.

Slavia - Ferencváros odveta 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 19 hodin ONLINE

Byla jistě naléhavá, protože v Edenu všichni vědí, co je v sázce. Samozřejmě především Liga mistrů, do které vede cesta přes play off a jednoho z dvojice Kluž – Young Boys Bern. Kouče Trpišovského žene sen o tom, že se mu povede v navoněné soutěži vyhrát zápas, což před dvěma lety v konkurenci Barcelony, Interu Milán a Dortmundu nevyšlo.



Aby byla blíž další šanci, potřebuje Slavia večer vyhrát minimálně o dva góly, čímž by zápas dotáhla aspoň do prodloužení. Ovšem když se to nepovede, v ohrožení je rázem i plán B.

A právě v tom je pozice Slavie zrádná. Místo, aby po porážce automaticky získala cenu útěchy v podobě účasti ve skupině Evropské ligy, musela by o ni ještě bojovat v dalším ošemetném dvojzápase. Soupeř? Dinamo Záhřeb, nebo Legia Varšava, čili další fuška.

Žít po zbytek sezony bez pohárového vzrušení, to by Slavii stálo daleko víc než „jen“ zážitky z evropských cest. V kase by najednou chyběly desítky milionů, na které si klub zvykl a se kterými se počítá. Umíte si představit ty nervy? Tu nejistotu? Ten tlak?

„Pro mě je to pořád stejné. Dostat se do Ligy mistrů je vždycky ohromně těžké,“ líčil v pondělí Trpišovský. „Beru to jako jakoukoli jinou evropskou kvalifikaci, jako když jsem hrál s Libercem o Evropskou ligu.“



Jenže tohle je na první pohled přece jen vyšší level. Když Slavia dvougólovou ztrátu nestáhne, klidně se může hned na začátku sezony dostat do mezní situace. Což je scénář, na který Trpišovský a spol. nejsou zvyklí.

Pravda, v bitvě o Ligu mistrů zakopli už před třemi lety proti Dynamu Kyjev, jenže tehdy ještě Slavia nebyla obouchaná desítkami parádních evropských zápasů a postup se od ní nečekal. Nešťastně narazila také loni s dánským Midtjyllandem. Jenže v obou případech měla jistotu, že o Evropu nepřijde.

Teď tahle hrozba reálně existuje a Slavia jako na potvoru musí řešit i zdravotní trable: Trpišovský v pondělí prozradil, že hned tři hráče, kteří naskočili před týdnem v Budapešti, bude muset zřejmě z úterních plánů vyškrtnout. Jedním z nich je určitě záložník Ševčík, vyřazený je i nedoléčený kapitán Bořil, potrestaný stoper Kúdela a šrámy má řada dalších.



Přesto pořád není důvod nevěřit, že Slavia situaci ustojí. I v Budapešti si potvrdila, že když předvede, co umí, soupeř nestíhá. Jenže co z toho, když se pak úplně rozsypala po fatální chybě gólmana Koláře? Paradoxní je, že v tu chvíli mohly ožít i sparťanské vzpomínky.

Pamatujete na léto 2004? Tehdy se Sparta naposledy protlačila do Ligy mistrů přes zrádnou kvalifikaci, kde byl jejím soupeřem právě maďarský šampion. První zápas v Budapešti, obří kiks stopera Homoly, porážka a obavy. Ale odvetu na Letné tým kouče Straky zvládl – a jako odměna čekaly zápasy s Manchesterem, Fenerbahce a Lyonem.

Mimochodem, také Sparta večer zkusí dohnat dvoubrankovou ztrátu z prvního zápasu, ale v Monaku bude v pozici outsidera, od kterého se nic nečeká.

To Slavia ví, že doma zabrat musí, jinak riskuje hodně neklidný podzim.