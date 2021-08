Trpišovský před odvetou: Pauzu jsme využili. Do sestavy určitě sáhneme

Zkomplikovali jste si ji už úvodní porážkou 0:2. Co jste z neúspěšného zápasu vyčetl?

Viděli jsme to na videu několikrát. Musíme se zlepšit hlavně v pokutovém území soupeře, v předfinální fázi. Pozic jsme měli hodně, ale potřebujeme mít ve vápně víc hráčů, lepší výběr místa, zpřesnit finální přihrávku. Přenést to, co se nám daří na tréninku, do odvety.

Jak moc vám pomohl odklad víkendového zápasu s Olomoucí?

Získali jsme dva dny navíc, mohli jsme si víc rozebrat první zápas, nacvičit modelové věci... Vidět Ferencváros na videu v těžkém zápase v konfrontaci s vlastním týmem znamená víc studijního materiálu. Využili jsme to pracovně tak, abychom byli nachystaní ještě víc než na první utkání. Snažili jsme se odklad zkrátka maximálně využít.

A promyslet změny v sestavě?

Taky. Změny určitě budou, bohužel i vynucené, zřejmě ve třech případech. Jeden z hráčů, kteří nastoupili v prvním utkání, nebude hrát stoprocentně, u dalších dvou by muselo přijít rapidní zlepšení. Uvidíme, koho doktoři pustí do zápasu, je dost těch, kteří zvládnou odehrát asi jen část.

Což je mrzutost, protože jste ve složité situaci. Porážku 0:2 v úvodním zápase jste jako trenér v předkolech ani ve vyřazovací části ještě nezažil.

Máte pravdu. V poločase prohráváme nula dva, ale máme určitě výhodu, že hrajeme doma, bouřlivá atmosféra nám pomůže. Každopádně je to velká změna: jako když v zápase od první minuty doháníte a tlačíte se dopředu. Ale fakt musíme být i zodpovědní a hlavně lepší ve finální fázi. Kdybychom v Budapešti proměnili šance, mohl být výsledek opačný. Musíme se držet toho dobrého a vyvarovat se chyb.

Nemáte nervy z toho, že v případě vyřazení budete muset bojovat i o Evropskou ligu? Jak se vám spí?

Je to pokaždé stejné. Do Ligy mistrů je vždycky těžké se dostat. Není to dlouhodobá soutěž, není šance na reparát, kvalifikace je o rozpoložení teď a tady. Jde o hodně, člověk na to myslí čtyřiadvacet hodin denně. Ráno se s tím probouzíte, přes den s tím fungujete, večer s tím usínáte. Ale to samé jsem cítil, když jsme hráli s Libercem o Evropskou ligu nebo v předchozích letech tady ve Slavii.

Nestraší vás ani to, že i loni jste se po vyřazení s Midtjyllandem chvíli oklepávali? Navíc teď jste dlouho museli nechat odpočívat reprezentanty, kteří se vrátili z Eura unavení.

Je fakt, že loni jsme se asi až po dvou měsících posunuli dál... Kluci z nároďáku byli ještě před dvěma týdny na dovolené, po takové zátěži potřebují pauzu. Snažíme se to urychlit, ale musí zabrat ti, kteří jsou s námi od začátku přípravy. Ostatní kluci se potřebují dostat do provozní teploty a neumím odhadnout, jak dlouho jim to bude trvat. Věřím, že snad do měsíce budou v optimálním režimu.