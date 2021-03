Mírný posun vpřed. Slavia dál táhne český koeficient, až na klíčové pozice?

Ponechme na chvíli stranou nehezké scény ze závěru velkého čtvrtečního zápasu: na hřišti to sice byla bitva, ale Slavia ji zvládla a přes skotské Rangers postoupila.

Po dvou letech je opět mezi nejlepší osmičkou Evropské ligy a soudě podle jejích výkonů se před pátečním losem nemusí bát nikoho. Vždyť i samotní hráči a trenér si troufají na Manchester United, papírově nejsilnějšího protivníka v osudí.

Díky remíze a výhře nad skotskými Rangers a bonusovému bodu, který UEFA uděluje za postup do čtvrtfinále, slávisté vytáhli český fotbal v průběžném pořadí žebříčku národních koeficientů z devatenácté na sedmnáctou příčku.



A klíčové patnácté pozici se zase o chlup přiblížili.

O co vlastně český fotbal prostřednictvím Slavie bojuje? Aby i v přespříštím ročníku (2022/23) mohl do Evropy vyslat pět zástupců, jak je v posledních sezonách zvyklý.

Žebříček národních koeficientů UEFA aktuální pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2022/23, klíčová je TOP 15 14. Dánsko - 27,875 (již bez zástupce)

15. Kypr - 27,750 (již bez zástupce)

16. Srbsko - 26,750 (již bez zástupce)

17. Česko - 26,400 (Slavia ve čtvrtfinále EL)

18. Chorvatsko - 26,275 (Din. Záhřeb ve čtvrtfinále EL)

19. Švýcarsko - 26,225 (již bez zástupce)

20. Řecko - 26,000 (již bez zástupce)

Stěžejní patnácté místo aktuálně drží Kypr, na který Češi nově ztrácejí 1,475 bodu.

Protože se bodový zisk (v hlavní fázi 2 body za výhru, 1 bod za remízu) dělí počtem pohárových účastníků, v českém případě pěti, musela by Slavia získat ještě minimálně sedm a půl bodu, aby ho předstihla.

ONLINE: Los Evropské ligy pátek od 13.00

To v praxi znamená například tři výhry, remízu a bonus za postup mezi nejlepší čtyři. Takový scénář by Slavii dovedl až do finále, může se to stát?

Ze zemí, které ještě pokukují po elitní patnáctce v žebříčku koeficientů, zůstává ve hře také Chorvatsko. Tamní šampion Dinamo Záhřeb v osmifinále Evropské ligy senzačně vyřadil Tottenham a podobně jako Slavia se těší na páteční los: začíná ve 13 hodin ve švýcarském Nyonu.

Mimochodem, v příští sezoně (2021/22) se ještě na počtu českých týmů v pohárech nic nezmění. Minulý rok totiž Češi určující patnáctou příčku v žebříčku, který se vypočítává podle výsledků dosažených během posledních pěti sezon, ještě udrželi.



Příspěvky českých klubů do koeficientu v aktuální sezoně Slavia získala 15,5 bodu: remíza a prohra v předkole (jelikož hrála klasické play off na dva zápasy, bylo za remízu jen 0,5 bodu), čtyři výhry a dvě prohry ve skupině a dvě výhry a dvě remízy ve vyřazovací fázi, k tomu bonusový bod za postup do čtvrtfinále – do národního koeficientu zatím přispěla hodnotou 3,1 Sparta 4 body: dvě výhry a čtyři prohry ve skupině – do národního koeficientu přispěla hodnotou 0,8 Liberec 9,5 bodu, dosud nejvíc ze všech: tři výhry v předkolech, dvě výhry a jedna remíza ve skupině (za výhru v předkolech bylo letos 1,5 bodu, výhra ve skupině 2 body, remíza ve skupině 1 bod) – do koeficientu přispěl hodnotou 1,9. Plzeň získala 2,5 bodu: jedna výhra a dvě prohry v předkolech (za každou prohru 0,5 bodu) – do koeficientu přispěla hodnotou 0,5. Jablonec získal 0,5 bodu (prohra v předkole) – do koeficientu přispěl 0,1. Český koeficient v ročníku 2020/2021 má zatím hodnotu 6,4 bodu, zvýšit ho může už jen Slavia. Předchozí sezony

2019/2020 - 2,5 bodu

2018/2019 - 6,5 bodu

2017/2018 - 5,5 bodu

2016/2017 - 5,5 bodu

Dál to však i navzdory současné jízdě Slavie budou mít složité.

Před sezonou totiž odečítali úspěšný ročník 2015/16, v němž sparťané dovedli své tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále a body ve stejné soutěži sbíraly také Plzeň a Liberec.

Tak povedený ročník české kluby od té doby nepamatují, nevyrovnala se mu ani předloňská sezona, kdy do čtvrtfinále Evropské ligy došla také Slavia a teď je v něm znovu.

Červenobílí jsou v posledních letech nejpilnějším českým sběratelem bodů do národního koeficientu.

Letos už mají 15,5 bodu za šest vítězství a dvě remízy v Evropské lize a za další nerozhodný výsledek z play off o Ligu mistrů s Midtjyllandem. K tomu navíc zmiňovaný bonus za čtvrtfinále.

Na podzim se nejvíc činil Liberec, jenž získal v devíti zápasech dohromady 9,5 bodu za pět výher, tři kvalifikační a dvě v základní skupině, a jednu remízu.

Čtyřmi body přispěla Sparta, která dvakrát porazila Celtic, 2,5 bodu získala v předkolech vyřazená Plzeň a půlbodem přispěl rovněž vyřazený Jablonec.

Do nasazování týmů do příštích pohárových sezon navíc nově promluví i Evropská konferenční liga, která coby soutěž číslo tři doplní stálice Champions League a Evropskou ligu.

V příštím ročníku do kvalifikace nové soutěže zamíří třetí a čtvrtý, případně pátý tým z ligy. Mistr a vicemistr budou mít místo ve 2. předkole Ligy mistrů. Vítěz poháru by měl jít do 3. předkola Evropské ligy.

Pokud ale v další sezoně Češi o jeden klub v pohárech přijdou - jen čtyři zástupce v Evropě měli naposledy v sezoně 2014/15 -, o postup do Ligy mistrů by bojoval už jen šampion. A zbylou trojici by čekala pouze Konferenční liga.