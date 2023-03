Otazníky před Polskem. Ukáže soupeř ofenzivní show? A jak zastavit Lewyho?

Zatím je úplně fuk, že Lewandowskému už táhne na pětatřicet. Pokud fotbalové reprezentaci večer na startu kvalifikace o Euro od někoho z Poláků hrozí nebezpečí, je to pořád hlavně on.

V Edenu ve 20.45 vyběhne s kapitánskou páskou, a pokud Češi chtějí myslet na body, základním předpokladem je ho zastavit.

„On je tady prostě star, zvlášť po loňském přestupu do Barcelony,“ líčí Tomáš Přikryl, křídelník z polského Bialystoku. „Pro Poláky vzor, top hráč, ale i v osobním životě příkladný člověk. Ať už se to týká vystupování, stravy... Berou ho jako velkou hvězdu, idol.“

Možná ho znáte i pod přezdívkou Lewa, což je ale jen zkomolenina té pravé: v Polsku mu nikdo neřekne jinak než Lewy. Fanoušci ho doma skutečně milují, ale zároveň umějí být přísní a nejednou mu vyčetli, že v reprezentačním dresu neválí tak jako dřív v Dortmundu či Bayernu a od loňského léta v Barceloně.

Otázka je, jak to s Lewandowského rolí bude teď, protože Poláci jsou zrovna na startu nové éry.

Polský útočník Robert Lewandowski oslavuje svoji trefu proti Saúdské Arábii.

Totéž by se dalo asi říct i o Česku, vždyť kouč Šilhavý povolal šest nováčků a někteří z nich, zvlášť levý obránce Jurásek nebo útočník Čvančara, mohou reálně myslet na místo v základní sestavě.

Polsko revoluci pojalo trochu jinak. V nominaci najdete jediného hráče bez startu za áčko, mladého záložníka Ledermana. A hlavní změna se odehrála na lavičce.

Předchozího kouče Michniewicze nezachránilo ani to, že dokázal tým dovést na světový šampionát do Kataru a tam proklouzl ze skupiny. Nezáživný herní styl vadil šéfům svazu natolik, že se po roce vrátili k zahraniční variantě, a dokonce sáhli po trenérovi ze stejné země.

A tak si proti Česku odbude premiéru na polské lavičce portugalský bručoun Fernando Santos, který potřebuje být úspěšnější než předtím krajan Paulo Sousa.

Bývalý skvělý záložník vydržel ve funkci jen sedm měsíců, během kterých stihl patnáct zápasů a porazil jen Albánii, Andorru a San Marino. Přesto by zřejmě pokračoval dál, jenže když mu přistála na stole lákavá nabídka z brazilského Flamenga, raději nechal v Polsku spoustu peněz a rozvázal smlouvu.

Fernando Santos jako trenér polských fotbalistů

Tak proč teď zase Portugalec? Dává to vůbec smysl?

„Nemůžete mezi ty dva přece dát rovnítko jen proto, že jsou ze stejné země. Jsou úplně jiní, Santosův životopis mluví za všechno,“ brání nového kouče Zbigniew Boniek, polská legenda a ještě nedávno předseda asociace. „Teoreticky jde o nejlepší řešení, které se dalo najít po mistrovství světa. Ale jestli zafunguje, to se teprve ukáže.“

Poprvé večer v Edenu, kde Santos naposledy trénoval loni v září – jistě si vzpomenete. Češi, povzbuzení nadějnými výkony v předchozích zápasech elitní skupiny Ligy národů, si na Portugalsko věřili, jenže Ronaldo a spol. je rozsápali 4:0.

„Máte kvalitní tým, ale my jsme ho dnes dokázali zastavit. Byli jsme perfektně připravení. Hráli jsme příliš dobře na to, abychom dali Česku možnost uhrát lepší výsledek,“ kasal se tehdy Santos.

A co večer?

Celé Polsko je zvědavé a nejspíš čeká ofenzivní show, ale je otázka, jestli bude zrovna Santos, vášnivý kuřák a vystudovaný inženýr, tím, kdo rázně zavelí: Do útoku!

Portugalci mu léta vyčítali právě to, že s týmem plným hvězd hraje nezáživně a příliš pragmaticky, dokonce řada fanoušků brblala i během zlatého Eura 2016, kde se tým kolem Ronalda k triumfu spíš protaktizoval, než že by uchvátil. Kouč se hájil: „Já řeším, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Ne to, jestli hrajeme krásně, nebo ošklivě.“

Tak tedy znovu: proč právě Santos, zvlášť, když se Poláci s Portugalcem už jednou spálili?

„Už pár let jim to nehraje týmově. Na to, jaké mají hráče, jsou očekávání od fanoušků vyšší. I já byl překvapený, že nemají takové výsledky,“ přemítá Přikryl.

„Hledali trenéra, za kterého si to sedne. A za Santose by si to sednout mohlo, dá hvězdy do kupy.“

Tak tedy večer pozor hlavně na tu nejzářivější.