Nejslavnější fotbalová svatba. Jak si Šmicer odskočil z Eura 96 na Staromák

Za pár týdnů bude Charliemu šest. Tulí se, pod bradou chce podrbat, poslouchá skoro na slovo, jen často mění revír. Před chvílí vartoval u předních dveří, že chce dovnitř, teď si štěknul u verandy, že by zase rád ven. Prší. Ne že by Charlie ignoroval kobereček na podlaze, ale zůstávají po něm ťapky. Paní Pavlína pokaždé vezme hadr a lehce zamete stopy.



Charlie je hladkosrstý retrívr, kterého si Šmicerovi pořídili, když jim začaly odrůstat děti. Jejich první společný pes.

Vladimír, když vyrůstal ve Verneřicích u Děčína, měl kdysi Lumpíka, vesnickou všehochuť. Pavlína měla doma Čikina, dlouhosrstého jezevčíka. „Ten po mně jel. Žárlil a dával to každou chvíli najevo,“ poví pán domu v Dolních Chabrech.

„Se nediv, když mu vletíš do života a kradeš mu paničku.“

Už to bude pětadvacet let, co se vzali. Byla to svatba, na kterou se nezapomene.