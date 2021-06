U nás se s rozhodčími nepracuje dobře, popsal Krondl, proč na Euru nemá nástupce

Chystal se, že na Euro poletí. Slíbil to sobě i dceři Evě, kterou pobláznil Harry Potter. Určitě by v Glasgow a Londýně prošli všechna možná muzea, zkusili by najít Příčnou ulici, prodejnu kouzelných hůlek rodiny Ollivanderů a nástupiště devět a tři čtvrtě. Jenže covid jejich plány zhatil.