Kam s Českem při losu Eura 2020? Většina míst ve skupinách je obsazená

Trenéři národních mužstev, manažeři, nejvyšší funkcionáři z jednotlivých asociací se v sobotu sejdou v multifunkční komplexu Romexpo v Bukurešti.

Během hodinového slavnostního ceremoniálu, který začne od 18.00, budou rozlosovány jednotlivé skupiny. Sledovat ho můžete v online reportáži.

Jedním z hráčů, kteří na podiu bude tahat míčky ze skleněných nádob, je i Karel Poborský, ambasador závěrečného turnaje.

Jelikož se Euro 2020 hraje ve dvanácti městech kontinentu, tak i los bude mít neobvyklý a komplikovaný scénář.

Rozdělení do košů Koš 1: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina Koš 2: Francie, Polsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Rusko Koš 3: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, Česko Koš 4: Wales, Finsko, vítěz play-off Ligy národů A, vítěz play-off Ligy národů B, vítěz play-off Ligy národů C, vítěz play-off Ligy národů D

Spíš než o los půjde o dosazení jistých i nejistých účastníků do šesti skupin, z nichž se každá hraje ve dvou určených městech.

„Nechci spekulovat, jestli je Baku největší strašák, ale já si přeju, aby byl los co nejatraktivnější pro české fanoušky. Vybírat si podle soupeřů sportovně nemá cenu, protože tím si jen přivoláme potíže,“ poznamenal předseda asociace Martin Malík.

Do Bukurešti odcestoval už v pátek na kongres Evropské fotbalové unie (UEFA), v sobotu za ním na samotný los dorazí trenér Jaroslav Šilhavý a reprezentační manažer Libor Sionko.

Devět ze čtyřiadvaceti účastníků šampionátu už ví, v které skupině, v jakém městě a v jakém pořadí odehraje zápasy základní části. Mezi ty ostatní, kteří jsou v napětí, patří i Češi.

Ti však mají také několik jistot: netýkají se jich petrohradsko-kodaňská skupina B, v níž už jsou pořadatelské země Rusko, Dánsko a také Belgie. Češi vědí, že nenarazí ani na Portugalsko, Turecko, Švédsko a Rakousko, s kterými sdílejí třetí výkonnostní koš.

Rozdělení do skupin možné varianty při losu SKUPINA A (Řím, Baku): Itálie, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, Finsko/Wales SKUPINA B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko, Finsko/Wales SKUPINA C (Amsterdam, Bukurešť): Ukrajina, Nizozemsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy A nebo Ligy D SKUPINA D (Londýn, Glasgow): Anglie, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy C SKUPINA E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy B SKUPINA F (Mnichov, Budapešť): Německo, Francie/Polsko/Švýcarsko/Chorvatsko, Portugalsko/Turecko/Rakousko/Švédsko/Česko, vítěz play off Ligy A nebo Ligy D Poznámka: Tučně vyznačené země mají jistotu

Los tak Čechům určí dva nebo tři z ostatních dvanácti jistých účastníků. Poslední čtyři postupující vzejdou až z březnového play off Ligy národů. I proto je losovací akt tak složitý.

Co všechno se tedy v sobotu večer v Bukurešti bude řešit?

Evropská fotbalová unie (UEFA) rozdělila mužstva do čtyř výkonnostních košů podle výsledků nedávno skončené kvalifikace. Všechny země z nejvyššího koše už vědí, do které základní skupiny patří.

Itálie, Anglie, Španělsko a Německo jako pořadatelé hrají všechna tři utkání ve svých pořadatelských městech v Římě (skupina A), v Londýně (skupina D), v Bilbau (skupina E) a v Mnichově (skupina F).

Belgie byla automaticky zařazena k Rusku a Dánsku do petrohradsko-kodaňské skupiny B, protože v ní z politických důvodů nemohla být Ukrajina, zbývající tým prvního koše. Na Ukrajinu tak zbyla skupina C, kterou hostí Amsterdam s Bukurešťí a jistým členem už je Nizozemsko z druhého koše.

Play off Ligy národů Liga A: Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko

Liga B: Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko

Liga C:: Skotsko - Izrael, Norsko - Srbsko.

Liga D: Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo Semifinále 26. března 2020, finále 31. března 2020.



Už dřív bylo rozhodnuto, že pořadatelské země odehrají minimálně dvě utkání základní skupiny doma. Podle výsledků kvalifikace je jisté, že Itálie, Anglie, Španělsko, Německo a Nizozemsko budou mít domácí prostředí dokonce ve všech třech duelech základní fáze. O pořadatelství souboje Dánsko - Rusko rozhodl los, protože obě země z jedné pořadatelské skupiny si vybojovaly postup přímo z kvalifikace. Třikrát doma bude hrát Dánsko.

Ve druhém koši jsou vedle Nizozemska (skupina C) a Ruska (skupina B) také Francie, Polsko, Švýcarsko a Chorvatsko. Tyto týmy se budou losovat a žádné restrikce neplatí.

Z třetího koše zná svou skupinu Dánsko (skupina C), ostatní týmy Portugalsko, Turecko, Švédsko, Rakousko a Česko čekají, kam je los přiřadí.

Pořadí zápasů na Euru Řím, Kodaň, Amsterdam, Londýn, Bilbao, Mnichov

1. pozice ve skupině vs 2. pozice ve skupině, 1. vs 3., 1. vs 4 (číslo 1 má Itálie, Dánsko, Nizozemsko, Anglie, Španělsko, Německo) Baku, Petrohrad, Bukurešť, Glasgow, Dublin, Budapešť

3. vs 4., 2. vs 4., 2. vs. 3. (číslo 4 má Rusko)



Ve čtvrtém koši jsou Wales s Finskem, poslední koš je také určen pro čtyři vítěze play off Ligy národů. Ale už před losem je jisté, že vítěz Ligy národů B půjde na Euru do skupiny E, kterou vedle Bilbaa hostí i Dublin a jedním z účastníků play off je Irsko.

Stejně tak vítěz Ligy národů C je při losu automaticky přiřazen ke skupině D, protože vedle Londýna ji hostí i Glasgow a účastníkem play off je Skotsko.

Zároveň je jisté, že vítězové Ligy národů A a D půjdou do skupiny C, nebo do skupiny F podle toho, jestli z nich postoupí Rumunsko (hostitelské město Bukurešť), nebo Maďarsko (Budapešť). To se určí definitivně až 1. dubna 2020. Když Rumuni nepostoupí, vítěz Ligy národů A bude hrát v Budapešti.

Wales a Finsko, jediní jistí ze čtvrtého koše, půjde do skupiny A nebo B, jiná možnost není.

„Ať už los dopadne jakkoli, věřím, že nás fanoušci podpoří všude. Věřím, že i když nás los pošle do ne úplně ideální destinace, tak si tam stejně cestu najdou. Ale kdybychom se dostali do skupiny s Mnichovem a Budapeští, bylo by to pro ně nejjednodušší,“ poznamenal reprezentační kouč Šilhavý.

„Soupeře si těžko vyberete. V prvním i druhém koše jsou všichni silní. A ze čtvrtého bych si nepřál Kosovo s kterým jsme hráli v kvalifikaci a bylo pro nás nepříjemné.“

Vyřazovací fáze Eura 2020 Osmifinále od 27. do 30. června, každý den dvě utkání (Londýn, Bilbao, Amsterdam, Budapešť, Kodaň, Bukurešť, Glasgow, Dublin). Čtvrtfinále 3. a 4. července, každý den dvě utkání (Baku, Řím, Petrohrad, Mnichov) Semifinále 7. a 8. července v Londýně Finále 12. července v Londýně



Samotný los začne tím, že se každému koši určí pozice ve skupině, která je důležitá pro pořadí zápasů. Pak se losují země. Jenže například u prvního koše je to dané, pořadatelské země mají číslo 1, protože mají zajištěny tři zápasy doma. Jedničku má i Dánsko (B1) z třetího koše a Nizozemsko (C1) z druhého koše.

Každopádně z toho vyplývá, že z celkových čtyřiadvaceti účastníků je místo ve skupinách předem přiděleno třinácti.

Pořadí zápasů podle čísel je dopředu rovněž určené. Země, které dostane pro pořadí zápasů číslo 3, bude mezi městy cestovat. Pokud by Češi dostali trojku a pak byli nalosováni do skupiny A (Řím, Baku), první duel odehrají v Ázerbájdžánu. Pak poletí do Říma a na třetí zase zpátky do Baku.