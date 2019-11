Nominace na Euro. Kdo má jistotu, kdo je na hraně. Čí jméno by šokovalo?

Do startu turnaje, který bude v průběhu června a července 2020 hostit dvanáct měst ve dvanácti zemích Evropy, zbývá dvě stě sedm dní. Posledního listopadu se český tým dozví soupeře do základní skupiny.

„Než skončí ligový podzim, ještě chceme objet některé soutěže, mluvit s hráči,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý po skončení kvalifikace. „V hlavě mám, že někteří z nich mají k nominaci na Euro blíž a někteří dál. Tím ale neříkám, že se to během jara nemůže změnit.“

Například před Eurem 2012 v Polsku a na Ukrajině se v týmu kouče Michala Bílka nečekaně objevil tehdy jedenadvacetiletý Vladimír Darida, který začal pravidelně nastupovat v lize za Plzeň teprve na jaře a v reprezentaci debutoval až těsně před turnajem.

Nyní patří k oporám, s jedenašedesáti starty je nejzkušenějším hráčem současného výběru, jedním z kapitánů. A těší se na své třetí Euro v řadě.

Český tým by měl před šampionátem odehrát ještě minimálně čtyři přátelské zápasy, dva v březnu a dva těsně před začátkem Eura během přípravného kempu. Do nominace pro vrcholný turnaj se následně vejde dvacet hráčů do pole a tři brankáři.

Jistá nominace

Brankáři: Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka

Obránci: Ondřej Čelůstka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Coufal, Jan Bořil

Záložníci: Tomáš Souček, Vladimír Darida, Alex Král, Lukáš Masopust, Jakub Jankto

Útočník: Patrik Schick

Odehrané minuty v kvalifikaci na Euro 2020 BRANKÁŘI:

Tomáš Vaclík 540 minut

Jiří Pavlenka 90 minut

Ondřej Kolář 90 minut OBRÁNCI:

Ondřej Čelůstka 720 minut

Pavel Kadeřábek 451 minut

Jan Bořil 450 minut

Marek Suchý 315 minut

Filip Novák 270 minut

Vladimír Coufal 270 minut

Jakub Brabec 225 minut

Tomáš Kalas 90 minut

Ondřej Kúdela 90 minut

Theodor Gebre Selassie 90 minut ZÁLOŽNÍCI:

Tomáš Souček 720 minut

Jakub Jankto 643 minut

Alex Král 593 minut

Vladimír Darida 517

Lukáš Masopust 476 minut

David Pavelka 270 minut

Jan Kopic 96 minut

Petr Ševčík 81 minut

Josef Hušbauer 37 minut

Matěj Vydra 45 minut

Ladislav Krejčí 23 minut

Jaromír Zmrhal 1 minuta ÚTOČNÍCI:

Patrik Schick 453 minut

Zdeněk Ondrášek 134 minut

Michael Krmenčík 91 minut

Martin Doležal 32 minut

Milan Škoda 8 minut

Libor Kozák 2 minuty

Ti, bez nichž se trenér Jaroslav Šilhavý neobejde. Kostra mužstva. Pokud nedojde ke zranění či k výraznému poklesu formy, nikoho z nich by neměla pozvánka minout.

Brankáře Vaclíka čeká druhý šampionát, na tom minulém však ještě kryl záda Petru Čechovi. Nyní by měl být gólman španělské Sevilly jedničkou, Pavlenka, opora německých Brém, jeho spolehlivým náhradníkem.

Mezi středními obránci má takřka neotřesitelnou pozici stoper Čelůstka. V kvalifikaci odehrál všechny zápasy a ve stoperské dvojici vystřídal čtyři parťáky: Kalase, Suchého, Brabce a Kúdelu.

Jasnější je situace na krajích defenzivy. Vpravo se budou o základní sestavu prát Kadeřábek s Coufalem, skvělou formu nabral ve Slavii v těžkých zápasech Ligy mistrů Bořil, který je od září první volbou na levou stranu reprezentační obrany.

Z formy slávistů trenér Šilhavý během aktuálního kalendářního roku těží. Pravidelně staví Součka, Masopusta i Krále, který v Edenu hrál do srpna, než přestoupil do Spartaku Moskva.

Do základu se po vleklých problémech s kolenem zařadil Darida. A klíčové je pro národní tým i duo Jankto-Schick, které mělo prsty v osmi z třinácti českých gólů v kvalifikaci.

Dlouhodobí marodi

Obránci: Marek Suchý, David Hovorka

Záložníci: Bořek Dočkal, David Pavelka, Antonín Barák

Když Šilhavý se svým štábem loni v září reprezentaci převzal po neúspěšném Karlu Jarolímovi, zdůrazňoval, že chce mužstvo stavět především kolem charakterově silných osobností: „Lídři nám v dnešní době chybí obecně, i v naší lize jich je málo. Potřebujeme takové hráče, kteří se za nic neschovávají ani při špatném výsledku.“

Proto dal kapitánskou pásku Dočkalovi, jenž po odchodu ze Sparty do Číny nastupoval za národní tým jen sporadicky. Po dvou letech pozval také Pavelku, kterého dobře znal ze vzájemného působení v Liberci. Oba se stali oporami, jenže je přibrzdilo zdraví.

Pavelka si v říjnu v utkání turecké ligy za Kasimpasu zlomil čéšku a mimo hru by měl být nejméně do března. Pokud se posléze stihne dát dohromady, v nominaci chybět nebude.

Totéž platí o Dočkalovi, který kvůli problémům s achillovkou nehraje od letošního března. Trénovat se Spartou by mohl začít po Novém roce, ale je otázka, v jaké formě po několikaměsíční absenci bude.

Dlouhodobě zraněný je i další kapitán v pořadí Suchý, kterému Šilhavý věří. Od začátku září však ani on ze zdravotních důvodů nenastupuje.

Při své první nominaci v říjnu 2018 trenér neopomněl ani Baráka, který ale následně takřka celou sezonu vynechal kvůli problémům se zády. V aktuálním ročníku většinou jen střídá, což na reprezentaci nestačí.

Smolný je příběh slávistického stopera Hovorky, který si v životní formě přetrhal přední zkřížený vaz v levém koleni a mimo bude pravděpodobně až do června. Jinak by patřil ke žhavým kandidátům.

Muži na hraně

Brankáři: Ondřej Kolář, Tomáš Koubek

Obránci: Jakub Brabec, Tomáš Kalas, Ondřej Kúdela, Filip Novák

Záložníci: Jan Kopic, Petr Ševčík, Matěj Vydra, Josef Hušbauer, Ladislav Krejčí (*1992)

Útočníci: Michael Krmenčík, Zdeněk Ondrášek, Martin Doležal

Post brankáře číslo tři držel od začátku Šilhavého éry Koubek, který ovšem po přestupu z Rennes do Augsburgu o své místo přišel. I kvůli Kolářovi, jenž se ve Slavii v průběhu podzimu rozchytal do reprezentační formy.

Do obrany trenérovi zbývá obsadit čtyři místa. Post pravého beka je zdvojený, nalevo k Bořilovi se nabízí Novák. K Čelůstkovi je ve chvíli, kdy Suchého limituje zdraví, nejvážnějším adeptem plzeňský Brabec.

Kalas hrál naposledy ve Wembley, kde Češi padli 0:5. Kúdela nastoupil během podzimu proti Severnímu Irsku (2:3) i v Bulharsku (0:1), jenže týmu se duely nepovedly.

První starty za národní mužstvo si při zranění Kopice během listopadu připsal Ševčík, pravidelným náhradníkem je také další slávista Hušbauer. Pokud bude dál nastupovat v Boloni, místo v konečné nominaci by mělo být i na leváka Krejčího.

V útoku má předplacený flek už zmiňovaný Schick, pokud bude zdravý. Logickou alternativou je Krmenčík. Vítězným gólem proti Anglii, bojovností a otevřenou povahou zapůsobil na spoluhráče i fanoušky Ondrášek. Za nimi je v hierarchii jablonecký Doležal.

Kdo má také šanci

Obránce: Stefan Simič, Radim Řezník

Záložníci: Lukáš Kalvach, Jaromír Zmrhal, Martin Frýdek, Michal Trávník, Martin Pospíšil, Tomáš Přikryl, Jan Morávek

Útočníci: Libor Kozák, Tomáš Necid

Hráči, které trenér během posledních čtrnácti měsíců pozval, či o nich uvažoval.

Simič nastupuje za Hajduk Split, v reprezentaci odehrál jen první poločas proti Severnímu Irsku, během kterého tým třikrát inkasoval. Ve stejném utkání si Šilhavý vyzkoušel také plzeňské Řezníka s Kalvachem, kteří patří do širšího kádru.

Zkušenosti s reprezentací mají sparťané Frýdek a Trávník, již ale v současnosti neoplývají dostatečnou sportovní formou. Jen 64 ligových minut odehrál po přesunu ze Slavie do Brescie krajní záložník Zmrhal.

Během kvalifikace trenér nasadil i Škodu a Kozáka, ale ti mají v současnosti do týmu daleko. Podobně jako třeba Necid, o kterém Šilhavý uvažoval, ale pozvánku mu nakonec neposlal.

Před novináři přiznal, že sleduje také krajánky z polské Jagiellonie: Přikryla s Pospíšilem. Dlouho se v souvislosti s reprezentací nemluvilo o Morávkovi, který odehrál většinu zápasů Augsburgu v aktuální sezoně bundesligy. Za národní tým má však jen tři starty, poslední z března 2013. Že by přidal další, je spíš utopie.

Překvapení

Brankář: Matouš Trmal

Obránci: Aleš Matějů, David Lischka

Záložníci: Michal Sadílek

Útočníci: Adam Hložek, Jan Matoušek

Nastupující generace. Talentovaní, kteří se prosazují v klubech či mládežnických reprezentacích a mohli by ještě před šampionátem nakouknout do prvního týmu.

Sadílek už si atmosféru v „áčku“ během červnového srazu vyzkoušel, ale nenastoupil. Původem defenzivní střední záložník hraje v aktuální sezoně za PSV Eindhoven v nizozemské lize levého beka, na stejném postu nastoupil i v posledních dvou zápasech za jedenadvacítku.

V ní se prosazují i Matoušek, fotbalista Slavie na hostování v Jablonci, a teprve sedmnáctiletý Hložek, který patří od jara mezi nejlepší hráče Sparty.

„Pro náš fotbal jsou všichni příslibem, sledujeme je,“ řekl před časem kouč Šilhavý.

O pozornost si nahlas říká také Matějů, který v Serii A pravidelně nastupuje v dresu nováčka z Brescie. V aktuální sezoně odehrál deset z jedenácti zápasů.

Šok

Útočník: Davie Selke

Odlehčení na závěr. Nebo případ Selke před turnajem skutečně znovu ožije?

„Davie si vzal nějaký čas, během kterého chce zkusit ještě být případně k dispozici pro německý nároďák. Pokud by se mu to nepodařilo v probíhající kvalifikaci o Euro 2020, otevřela by se velká možnost pro nás,“ odpovídal manažer reprezentace Libor Sionko před startem kvalifikace v březnu.

Selke, jehož maminka pochází z Česka, se narodil v Německu a odmala nastupoval za tamní mládežnické reprezentace. Je mistrem Evropy do 21 let z roku 2017, jenže za německé áčko nenastupuje. A šance v kvalifikaci, v níž doufal, se nedočkal. Co na to česká strana?

Na začátku roku se Selke potkal s trenérem Šilhavým, od té doby téma utichlo.

V aktuální sezoně vytáhlý útočník příliš nezáří. V Hertě Berlín, kde je spoluhráčem Daridy, sice nastoupil do všech ligových utkání, ale často jen jako náhradník. Gól dal pouze jeden.