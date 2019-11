Ondrášek, či Krmenčík? Dostane se na Kadeřábka? Vyberte tým na Kosovo

Jde o klíčový zápas celé kvalifikace. Pokud Češi ve čtvrtek večer v Plzni zrádného soupeře z Balkánu porazí, oslaví postup na mistrovství Evropy. V září Kosovu podlehli v Prištině 1:2.



„Věřím, že tentokrát to z naší strany bude mnohem lepší. Výsledkově se nám to v Kosovu vůbec nepovedlo, ale před domácím publikem určitě chceme ukázat, že si na Euru zasloužíme být my a ne soupeř,“ prohlásil brankář Tomáš Vaclík, který má své místo mezi tyčemi jisté. Nebo ne?

Jedničkou je od června, kdy vyléčil zranění a do brány v kvalifikaci nikoho nepustil. Odchytal pět zápasů, v nichž udržel dvě čistá konta a dostal čtyři góly. Konkurenci má v Pavlenkovi z Brém a také v Kolářovi ze Slavie, jenž nejvíc zaujal svými výkony v Lize mistrů. Za reprezentaci ovšem ještě ani jednou nenastoupil.

Na rozdíl od svých slávistických kolegů, krajních beků Coufala s Bořilem, kteří byli minule u slavného skalpu Anglie. Je pravděpodobné, že na ně trenér ukáže i tentokrát.

Jako alternativu má na levý kraj obrany Nováka, případě Krejčího. Vpravo je připravený uzdravený Kadeřábek, stabilní hráč bundesligového Hoffenheimu, který by se podle asistenta Chytrého mohl posunout i do zálohy: „Jako to svého času v reprezentaci zvládal Theo Gebre Selassie.“

Uprostřed obrany by se měli objevit Brabec s Čelůstkou. K dispozici je také slávista Kúdela, případně Kalas, který za národní tým nastoupil naposledy při březnovém výprasku 0:5 v Anglii. Polední dva srazy vynechal kvůli zdravotním problémům.

Zranění opět vyřadilo z nominace i středopolaře Pavelku, na něhož trenér Šilhavý na začátku svého působení nedal dopustit. Silnou náhradu ale našel v Královi, kterého by měli ve středu zálohy doplnit Souček s Daridou. V úvahu přicházejí také Hušbauer, Kalvach a Ševčík, jediný nováček v týmu.

Na krajích záložní řady v posledních kvalifikačních duelech nastupovali Masopust s Janktem. Ale koho trenéři vyberou do útoku?

„Je to pro nás velké téma. Určité myšlenky máme, ale chceme vycházet z toho, jak se kluci budou prezentovat na tréninku,“ poznamenal asistent Chytrý.

V úvahu přichází nečekaný hrdina Ondrášek, který jako střídající minule skolil Anglii. Jenže ten zase od poloviny října neodehrál jediný soutěžní zápas, protože Dallas v zámořské Major League Soccer vypadl z play off.

Podobným typem je Krmenčík, ještě na startu Šilhavého éry reprezentační útočná jednička. Po vážném zranění kolene se ale plzeňský střelec do ideální formy pořád ještě nedostal.

Dodatečně povolaný Doležal z Jablonce bude pravděpodobně plnit roli náhradníka.