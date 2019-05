Sestup bude fotbalové Znojmo odvracet bez kapitána Bučka

„Dokud je šance, i když malá, tak nebudu házet flintu do žita a budu se snažit o to porvat. To je povinnost,“ řekl asistent trenéra znojemského celku Bohumil Smrček.

Uvědomuje si ale, že jeho tým situaci ve svých rukou už nemá. Musel by bodovat v posledním kole ve Varnsdorfu a dočkat se zaváhání stejně „namočeného“ Táborska v Hradci.

Fiasko Znojmo bude muset odvrátit bez brankářské jedničky. Antonín Buček, kapitán týmu, dostal v sobotu čtvrtou žlutou kartu. Zastoupit ho bude muset 19letý Jiří Koukal.

Zápas s Vítkovicemi ukázal, jak psychicky špatně na tom Znojmo je. Do zahozené penalty bylo výrazně lepší, pak se ale sesypalo. „Na hráče padla deka. Těžko se pak dostávali do hry,“ povzdechl si Smrček.