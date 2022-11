Zlín nezvládl ani pohár. V zásadě jsme se vyřadili sami, říká zaskakující trenér

„Je to tečka za celým podzimem, který se nám vůbec nevyvedl,“ klopil oči kapitán Václav Procházka po prohře 0:1.

Signifikantní byl i způsob, jakým Zlín v osmifinále rupl. Když už se zdálo, že v sychravém svátečním večeru na Letné dovede utkání aspoň do prodloužení, zbabrali Procházka se Simerským v 85. minutě rozehrávku na vlastní půlce, Alegue sebral míč, udělal hokejový blafák Rakovanovi a střelou do prázdné brány rozjásal hlouček vyškovských fanoušků na hlavní tribuně.

„Těžko se něco říká, když vyrobíme pět minut před koncem takhle fatální chybu a v zásadě se tím vyřadíme sami,“ prohodil Vít Vrtělka, který na svoji premiéru u zlínského áčka nebude vzpomínat v dobrém.

Po pondělním odvolání kompletního trenérského štábu ho vedení klubu převelelo spolu s Petrem Jiráčkem od juniorky k prvoligovému mužstvu. Ani oni ho ale neprobudili a nesplnili postupový cíl.

„Neměli jsme čas cokoliv změnit. Bylo to jen o hlavě, což se nakonec potvrdilo. Porážkou jsme si kalich hořkosti vypili až do dna,“ utrousil Vrtělka, pro něhož pohárovým záskokem dočasná mise u A-týmu dříve nebo později končí.

Zlín ještě čekají tři listopadové zápasy v zimním Tipsport Cupu a pak krátká zimní přestávka.

„Jen doufám, že nám pomůže, protože nás čeká hodně těžké jaro. Všichni si musíme uvědomit, že to bude o záchraně, nastavit se v hlavě,“ vnímá Procházka. Momentálně se nemají zlínští fotbalisté čeho chytit. „Sráží nás naše nepřesnosti, chyby, neproměňování šancí. Všechno se sešlo dohromady, všechno je špatně.“ Přímá konfrontace předposledního týmu první ligy s druhým celkem druhé ligy odhalila, že mezi nimi teď není výkonnostní rozdíl.

„Zatímco my se v tom utápíme, oni jsou rozjetí. Bylo vidět, že jsou rozjetí,“ podotkl Procházka. Pokud by obě soutěže skončily nyní, Zlín a Vyškov by se střetly v baráži.

„Klukům jsem to před utkáním říkal. Že chci vidět srovnání, jestli jsme konkurenceschopní prvoligovému mančaftu. Zápas ukázal, že jsme více, než jsme čekali. Vítězství je zasloužené. Měli jsme daleko více stoprocentních šancí než domácí,“ shrnul trenér Vyškova Jan Trousil, jehož výběr si v předchozím kole podal už Jablonec.

Na zlínské Letné teď začne kolotoč jednání. Hledá se nový trenér, klub oslovil rutinéra Petra Radu, který je ale smluvně vázán v Dukle. Řez potřebuje i hráčský kádr.

K nejzásadnější změně pak může dojít v majetkové struktuře klubu, který ze 100 procent vlastní Zdeněk Červenka. O koupi akcií se podle zjištění MF DNES zajímá Trinity Bank, která se v létě stala titulárním partnerem klubu.

Zima bude ve Zlíně horká.