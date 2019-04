Musiol vystřelil Táborsku naději. Dvou penalt se nebál

O víkendu český fotbal řešil tři proměněné penalty libereckého útočníka Libora Kozáka v zápase se Slováckem.

Ve druhé nejvyšší soutěži mu zdatně sekundoval táborský střelec Zbyněk Musiol. Tři penalty nekopal. Dal dvě, ale zato ohromně důležité. Táborsko v neděli nesmělo prohrát. Nesmělo ani remizovat. Potřebovalo poslední Žižkov porazit. A to se mu po výhře 2:1 podařilo.

„Jednu jsem dal doprava, druhou doleva a chyběla už mi jen střela doprostřed, abych vyrovnal Libora Kozáka,“ pousmál se táborský střelec Musiol.

Díky vítězství, které trefil v 86. minutě, je Táborsko znovu ve hře o záchranu. Před víkendem ztrácelo na Chrudim před sebou čtyři body. Teď do konce soutěže chybí šest kol a svěřenci trenéra Petra Mikolandy mají manko jen jeden bod.

„Přiznám se, že víc nervózní jsem byl před tou první penaltou v prvním poločase. Kouknul jsem na Pavla Pilíka, jestli ji chce kopnout, a ten mi řekl, že jestli si věřím, ať ji dám,“ popisoval moment ze zápasu Zbyněk Musiol.

„Na tu druhou jsem si naopak věřil. Šel jsem na ni rovnou a prostě s tím, že ji musím proměnit. Bylo tam zrovna nějaké střídání, tak jsme měl bohužel dost času přemýšlet, kam to kopnu. Přehrál jsem si nějaké momenty a pak se rozhodl správně,“ dodal Musiol, který si nakonec vybral stranu po své levé noze. Opačnou než při té první.

„Penalt se nebojím. Docela si na ně věřím a chodím na ně rád,“ vysvětluje. A to i přesto, že ne vždycky je stoprocentní. „Dvě penalty jsem kopal už ve Znojmě čtyři roky zpátky a taky dal,“ vzpomíná.

Naopak v závěru minulého ročníku dvakrát po sobě nedal. Ve dvou zápasech, v pěti dnech, kdy Táborsko ještě bojovalo o záchranu.

Ve Varnsdorfu potřebovali Jihočeši remizovat, aby kolo před koncem měli jistotu setrvání ve druhé lize. Za stavu 1:0 pro domácí se v 82. minutě postavil k penaltě a nedal.

„Naštěstí jsem pak dal gól v 90. minutě, napravil to a uhráli jsme záchranu s předstihem,“ vzpomněl si Zbyněk Musiol. „A pak proti Hradci. Nikdo na penaltu v zápase nechtěl, tak jsem šel a taky nedal. I když už o nic nešlo, nebylo mi nejlíp,“ dodal.

Letos je to lepší. Penaltu už dal na podzim proti Žižkovu a teď na jaře stejnému soupeři dvě. A zhluboka si oddychl. „Nálada se zvedla. To je jasné. Potřebovali jsme se Žižkovem vyhrát hrozně moc. Ještě není nic hotové, ale jsme zpátky ve hře o záchranu,“ ví Musiol.

Po prohraném derby v Budějovicích, kde Táborsko dostalo čtyři góly, ztrácelo na záchranu dost. Víkend ale výrazně pomohl a zítra je před Jihočechy další extrémně důležitý zápas v Prostějově. Na ten jim aktuálně chybí tři body.

„Musíme tam minimálně neprohrát,“ tuší Musiol. „Musíme navázat na naše jarní výkony ze druhých poločasů, kdy už většinou hrajeme dobře a většinou taky dotahujeme. Teď by to chtělo nedotahovat a ten duel zvládnout,“ přál by si.

Na podzim s nejbližším soupeřem remizovali 1:1, když gól dával právě Zbyněk Musiol. Kdyby se mu proti Prostějovu dařilo stejně jako proti Žižkovu, rozhodně by se nezlobil.