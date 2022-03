Na postup to bude stačit, věří v Brně. A co pak v první lize?

Nejen bývalý kapitán mužstva z Králova Pole je přesvědčený, že desetibodový náskok na čele druhé ligy je pro Zbrojovku dost na to, aby sezonu zakončila oslavou návratu mezi elitu.

Ostatně i vedení brněnského klubu se v zimě snažilo doplnit kádr už s tím, aby nově příchozí hráči obstáli i v prvoligové konkurenci, do níž Brňané směřují.

Tady už je Eismann v úsudku opatrnější. „Zbrojovka doplnila tým tam, kde věří, že jí to pomůže. Neznám její přestupovou koncepci, kterou jistě má, nevidím do jednání. Nevím, co jim vyšlo a co třeba ne. Kádr určitě musí být připravovaný na ligu, do které věřím, že se postoupí, a pak nastane další pohyb na hráčském trhu,“ očekává fotbalový harcovník poté, co v dlouhé zimní pauze Brno angažovalo druhého brankáře Jakuba Šimana a záložníky Filipa Blechu a Jakuba Nečase.

Zavadil bude mentorem Nejzkušenější hráč brněnského mužstva Pavel Zavadil začne jaro mimo sestavu. „U Pavla se projevily svalové problémy. Jsme domluveni, že přijme víc mentorskou roli, aby byl k dispozici realizačnímu týmu a pomáhal s výchovou mladých hráčů,“ řekl trenér Richard Dostálek. Zavadil však podle jeho slov dál zůstává hráčem týmu, nestane se novým asistentem kouče. „Uděláme maximum pro to, aby až bude stoprocentně zdravý, ještě na hřišti byl,“ uvedl Dostálek.

Opatrnost je namístě. Nových jmen v Brně je méně, než si i vedení favorita FNL představovalo. Snažilo se ještě o posilu na levý kraj obrany, mluvilo se o zájmu o Matěje Hybše z Plzně, ale to se nepovedlo.

„Na této pozici máme dluh. Kromě Hybše, který měl jiné ambice a ty potvrdil přestupem do Polska, jsme byli v kontaktu i s jinými hráči. Naráželi jsme na to, že kluby se buď nechtěly do jednání pouštět, nebo hráči měli jinou ambici než hrát na jaře druhou ligu,“ řekl k pokusům o angažování levonohého obránce manažer brněnského celku Tomáš Požár.

V jednáních plánuje pokračovat i během jara. V Brně sami dobře vědí, že do první ligy by potřebovali vstoupit lépe připraveni než po postupu předloni, kdy tým od prvních kol bojoval o záchranu, která se nakonec nepovedla.

„Moje zkušenost je taková, že prvoligový kádr nevybudujete ve druhé lize. To je záležitost dvou až tří přestupových období,“ cítil Požár už během zimní přípravy. Finální podoba soupisky, s jakou Zbrojovka do jara jde, mu dává zapravdu. „Hráči jsou opatrní. I když to máme dobře rozehrané a věříme, že jaro zvládneme, ještě jsme nepostoupili. Nechtějí se vzdávat současné pozice v první lize, i kdyby to mohlo být jen na jaro a byla by to dobrá adaptace na příští sezonu. Rozumím jim. My v lize nyní nejsme. Nicméně debaty s výhledem do budoucna probíhají už teď,“ naznačuje manažer.

Na rozdíl od zálohy a útoku, kde má posty zdvojené a některé i ztrojené, tak trenér Richard Dostálek nemá v kádru levonohého zadáka ani jednoho.

„Brno není jediné, kde je problém s levou stranou. I v lize jsou mančafty, kde to hrají praváci přes nohu, Brno tyhle alternativy má taky. Primárně to ale chce leváka, ti jsou pro mužstvo nenahraditelní a jsou potřeba,“ soudí Eismann, jehož prostorem na hřišti byla právě levá strana. Nad tím, jestli se díra v sestavě projeví už ve druhé lize, krčí rameny.

„Kluci ze současného kádru to budou schopni odehrát, ale projevit se to může. Hlavně v ofenzivě. Leváci mají specifický kop, mají jiné centrované míče. V obraně to nějak odkopneš, ale dopředu, do kvality, to může být znát,“ uvažuje bývalý hráč se 70 starty v první lize a 200 zápasy ve FNL. Také on je toho názoru, že v případě postupu se pozice Zbrojovky při jednáních zlepší. „Pro hráče bude představovat možnost zůstat v lize, a navíc v Brně, na dobré adrese,“ vyhlíží.

Uvnitř Zbrojovky panuje víra, že se tým do této pozice – tedy atraktivní ligové adresy – zvládnutím postupového cíle dostane. „Pořád máme hráče, kteří jsou schopni defenzivní role alternovat. Na podzim jsme to zvládali a věřím, že s hráči, kteří přišli, můžeme být ještě pestřejší. Máme dostatečnou kapacitu a kvalitu na to, abychom to zvládli. Je to jen na nás,“ tuší Požár.

Pro Zbrojovku boj o ligu startuje dnes. Prostějov je jedním ze dvou soupeřů, který ji na podzim porazil. „Máme dostatečně široký kádr na to, abychom si během jara uměli poradit s karetními tresty, nemocemi a zraněními. Chystat se budeme zápas od zápasu. Víme, jak k cíli dojít. Teď se maximálně soustředíme na Prostějov,“ řekl trenér Dostálek.