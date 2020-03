S novými dresy je Vlašim šik. Teď chce rychlou záchranu v druhé lize

Těžký start jara proti prvním Pardubicím čeká o víkendu fotbalisty Vlašimi. Klub z nejmenšího druholigového města začíná druhou polovinu sezony ze čtrnácté příčky, takže je zřejmé, že hlavním cílem týmu bude záchrana.



Vlašim se o ni bude snažit v oblečení značky Meva Sport, což je v českém prostředí zajímavá a ojedinělá rarita.

„Přišla nám nabídka na spolupráci a připadala nám zajímavá. Ověřili jsme si materiál i jeho funkčnost, proběhla prezentace a nenašli jsme nedostatky oproti velkým zavedeným značkám,“ popisuje sportovní ředitel Jan Jícha (snímek vlevo).

Můžete prozradit, co menšímu klubu typu Vlašim změna dodavatele vybavení přinese?

Částečnou úsporu. Dříve jsme oblékali Nike, a i když jsme měli upravené ceny, museli jsme všechno platit. Teď máme otevřený budget, z něhož čerpáme. Doplácíme jen zbytek nad jeho hodnotu. Jednotné vybavení máme pro všechny kategorie – od mládeže po áčko. Funkčnost materiálu je fakt špičková.

Co reakce od hráčů? Často si přece na známé značky potrpí.

Když ke změně docházelo, konzultovali jsme ji i s hráči. Sami potvrdili, že se v novém oblečení cítí dobře. K čemu jsme ale zatím nepřistoupili, to jsou balony. Tam jsme se po dohodě s trenéry ke změně firmy nerozhodli.

Veřejnost si možná představuje, že to funguje zhruba takhle: značka si vybere klub, dodá mu materiál a přihodí ještě pěkný balík sponzorských peněz.

My ale nejsme Manchester United. Pro značku nemá spolupráce s námi takový přínos, aby se mohlo jednat o nějakou závratnou sumu, to by se jim nevyplatilo. A myslím si, že to obecně platí pro téměř celý český fotbal.

I tak si pochvalujete, že ušetříte. Platila by ale smlouva i v případě vašeho sestupu do třetí ligy?

Asi by se to řešilo, až pokud by ta situace nastala.

Ptám se, protože vám sestup bezprostředně hrozí.

Před sezonou jsme chtěli něco jiného, pokukovali jsme výš. Nevyšel nám ale začátek, byly tam i smolné zápasy, během podzimu jsme měnili trenéry. Takhle to prostě dopadlo a jsme tam, kde jsme. V zimě se malinko proměnil kádr a snad to bude v pořádku. Záchrana je teď naším jednoznačným cílem.

Ovšem hned v prvním kole vás čekají vedoucí Pardubice.

To máte pravdu, nemáme lehký začátek. Pardubice jsou asi nejhorší možný soupeř. Jejich tým je dlouho pohromadě, mají vynikající akademii, ze které dlouhodobě těží. Určitě patří k top týmům druhé ligy, přesto je zkusíme obrat.