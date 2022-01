Třinečtí fotbalisté posilují hlavně útok. Boj o záchranu bude i tak těžký

„Na jaře nás čeká boj o záchranu. Bude to těžké,“ uvědomuje si třinecký trenér Martin Zbončák

Třinečtí zahájili přípravu v úterý. Z hostování v Novém Jičíně se vrátil útočník Denis Nieslanik, dále přišli ze Seredě záložník Ondřej Machuča, který má prvoligové zkušenosti z Liberce, a ze Senice stoper David Gáč.

„Machuča je tady na zkoušku, ale zatím vypadá dobře,“ řekl Zbončák. „Gáč má problém s rukou, takže ještě řešíme, jak to s ním bude.“

V přípravě jsou také obránce Matteo Burgo z dorostu Karviné a třinečtí mladíci, brankář Jakub Benedik, obránci Jakub Klimek, Matěj Mieszek, David Zogata a záložník Vojtěch Kaniok.

„Stále ještě pracujeme na doplnění kádru, chceme ho zkvalitnit především o ofenzivní hráče,“ uvedl Martin Zbončák. „Rozjednané máme příchody záložníka a útočníka. Pokud to vyjde, bude to vynikající, protože jsou to zkušení hráči, mají už něco za sebou. Určitě by nám pomohli.“

V mužstvu už nejsou středopolaři Josué Ntoya, který se už během podzimu vrátil do Francie, a Christián Steinhübel šel do Žiaru nad Hronom.