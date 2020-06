Vachoušek junior odvolal penaltu. Výborné gesto! sklidil pochvalu

„Asi jsem jen zakopl o trávu, nebo já nevím, ale dotek tam žádný nebyl,“ vylíčil útočník pro web fotbalové asociace, proč upadl poté, co obešel brankáře. „Nejprve jsem to kopnout chtěl, jenže o faul se nejednalo, takže jsem šel za rozhodčím a řekl mu, že to penalta nebyla.“

Rozhodčí ji odvolal a Vachoušek, jehož táta je v Teplicích sportovním ředitelem, sklidil potlesk od fanoušků i uznání od soupeře. Přitom kdyby penaltu proměnil, Teplice mohly snížit 2:3 a utkání třeba i obrátit. „Byl by to sice kontaktní gól, ale i tak jsem se přiznal, takhle jsem branku dát nechtěl,“ odmítl hrát nefér. Nakonec na Strahově skóroval, ale už jen upravil na konečných 2:5.

A trenér Lukáš Přerost ho chválil. „Nejprve jsem měl radost, že budeme zahrávat penaltu, dobře jsem tu situaci neviděl. Ovšem jestliže tam kontakt vůbec nebyl, je správné, že jsme to takto vyřešili. Takový gól by nás asi netěšil. Co udělal Tadeáš, je výborné gesto. Tak by to ve sportu mělo být,“ těší Přerosta čin absolventa Regionální fotbalové akademie FAČR Ústeckého kraje.