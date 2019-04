Zvládli jsme stěžejní duel, řekl kapitán Sokolova po výhře nad Vlašimí

Předchozí prohra v Prostějově byla rychle zapomenuta. Sokolov rozhodl o triumfu nad Vlašimí v prvním poločase. V rozmezí 17. až 23. minuty skórovali Ondřej Ševčík a Glaser. Vlašim nevyhrála v osmém utkání po sobě, v předcházejících čtyřech však pokaždé získala bod. Naopak Baník, po mizerném začátku jara, bodoval ve třech z posledních čtyř duelů, přičemž dvakrát vyhrál.

„Centr z pravé strany hlavičkoval Jakub Dvořák před bránu, odrazilo se to obránci mezi nohy, chtěl to odkopnout, ale já tam byl dřív a placírkou to uklidil k tyči. Byl jsem tam sám a dával do prázdné,“ popisoval úspěšný střelec České televizi.

O šest minut později zvýšil sokolovský kapitán Petr Glaser ve skluzu. „David Štípek to jenom dloubal před branku, já byl na zadní tyči úplně sám a ještě ve skluzu jsem to z voleje dobře trefil a prostřelil gólmana. Byl to velmi důležitý gól, jsme všichni rádi,“ uvedl Glaser.

Ten měl ještě do poločasu další šanci, jenomže jeho pokus trefil jen brankáře.

Po přestávce Vlašim dvakrát vystřídala a její hra se zlepšila. Přicházely i šance. Největší měl v 53. minutě právě jeden ze střídajících Fotr. Jeho pokus po rychlé akci skvěle zastavil brankář Baníku Jakub Dvořák. To probralo domácí, začali se soustřeďovat na defenzivu a nedovolovali Vlašimi rychlou kombinaci. Ze zabezpečené obrany pak vyráželi do rychlých brejků. Šance měli Hlavatý a Beránek, ale výsledek už nic nezměnilo.

„Jsme rádi za tři body. Chtěli jsme se odpoutat od spodku tabulky. Nyní jsme museli, protože v následujících kolech jedeme do Českých Budějovic a přivítáme Zbrojovku Brno, velmi těžké zápasy. S Vlašimí to byl stěžejní duel, zvládli jsme jej a jsme velmi šťastni,“ dodal kapitán Baníku Petr Glaser.

„Po porážce v Prostějově byl otázkou způsob myšlení hráčů. Pomohla nám standardní situace a situace, kterou trénují úplně všichni. Já jsem šťastný a spokojený a děkuji všem, kteří se o to zasloužili,“ doplnil svým postřehem sokolovský kouč Vítězslav Hejret.