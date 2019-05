Že nás všichni chválí? To mi je nanic, potřebujeme body, ví kouč Sokolova

Baník po mizerném začátku jara bodoval ve třech z posledních pěti duelů, přičemž dvakrát vyhrál. Výsledky se ale střídající, naposledy prohra v Českých Budějovicích. „Náš výkon gradoval. Dostávali jsme se i do mezihry, ale své šance jsme nevyužili. Získali jsme převahu, ale bohužel jsme se gólově neprosadili. Odjíždíme bez bodů, jsme zklamaní,“ hodnotil utkání na jihu Čech sokolovský trenér Vítězslav Hejret. „Hráli jsme dobře a za daného průběhu měli i velice blízko k bodovému zisku.“

To samozřejmě zanechává stopy na duši, hráči ví, že hrají dobře, ale výsledky to neukazují. „Krátkodobě je to zklamání, naštvání a frustrace ze zápasu,“ popisuje Hejret třeba poslední cestu autobusem z Českých Budějovic.

Navíc on sám je už alergický na neustálá slova chvály z táborů protivníků. „Navíc je mi nanic, když nás stále všichni chválí, ale my potřebujeme kromě toho, že hrajeme pěkně, hlavně body,“ přiznává sokolovský kouč.

Není za takové situace obtížné udržet hráče v dobré náladě? Jak zajistit, aby nebyli skleslí, ale správně „nažhavení“ na další těžký zápas?

„Motivace bude stejná, nyní je pro nás tou největší motivací získat body. Síla Brna v některých parametrech agresivní hry je vyšší než u soupeřů, které jsme porazili, jako Vlašim, Třinec. Kvalita je u nich větší, je to soupeř z horní pětky tabulky,“ nebojí se Hejret ztráty motivace. Zbrojovka se po posledním vítězství 2:0 nad Znojmem posunula na čtvrtou příčku tabulky o bod za Hradec Králové, který drží třetí místo. To stejně jako druhá pozice zaručuje start v baráži, zvítězila potřetí ve čtyřech duelech.

Ovšem Sokolov má na svém kontě pobídku z podzimního vzájemného duelu v Brně, skončil 0:0.

„Týmy se částečně obmění, sportovní forma se vystřídá, ale princip zůstává stejný. Musíme se vyrovnat agresivnímu stylu Brna, které hraje hodně do presinku a snaží se soupeře přetlačit rychlostí a nasazením. To se nám v Brně podařilo a na to bychom chtěli navázat,“ přiznává Vítězslav Hejret, že poznatky z podzimního duelu bude v šatně přetřásat. Ovšem s jednou velmi podstatnou změnou. Dobrá hra je k ničemu, když nejsou body, jako třeba naposledy v Českých Budějovicích.

„Hlavním a jednoznačným cílem je vstřelit branky. Spoléhat na to, že uhrajeme 0:0 nebo 1:1, nemůžeme. Ovšem je to dlouhodobý problém, dáváme málo gólů, nemáme střelce,“ přiznává sokolovský trenér. Důležitý post se nepovede obsadit, a tak musí na řešení problému jinak.

„Poslední tři tréninky se připravujeme, abychom to v rámci svých možností zlepšili. A to výběrem sestavy i tréninkem. I v tak krátkém období,“ potvrzuje Hejret. Tak tomu bylo i ve středu, místo svátku práce trénovali střílení branek.

Na druhou stranu svému postavení v tabulce Baník vděčí tomu, že nedostává góly. Výjimkou je trojka od Varnsdorfu v prvním jarním domácím zápase.

Jinak dostávají jeden nebo žádný. Je jedno, kdo stojí v brance. Začal zkušený Jaroslav Belaň, ale po utkání s Třincem se zranil, a tak nastoupil Jakub Dvořák, a protože následně odchytal normální standardní zápas, nebyl důvod to měnit.

„Každý gólman má své silnější stránky, ale kromě toho, že jeden je levák a jeden pravák, necítím pro obrannou hru rozdíl,“ dodává Vítězslav Hejret.

Do konce soutěže zbývá odehrát ještě pět utkání. Kromě sobotního se Zbrojovkou Brno čeká Baník hned ve středu duel v Pardubicích, následně doma se Znojmem, v Táborsku a na závěr doma s Ústím.