VZPOMÍNKA: Jak v Prostějově postavili stadion a fotbalisté zářili v lize

O duchu, symbolech a klucích a symbolech Zápisník Miloslava Jančíka Mám slabost pro symboly, vím to o sobě, ale je to poměrně neškodná záležitost. Projevuje se tak, že se třeba v den, kdy SK Prostějov Léta Páně 1931 slavnostně otevíral svůj stadion, na něj vydáte podívat. A vůbec nevadí, že je už patnáct let zavřený a místní se mu po setmění raději vyhnou. Stačí přijít na ta místa dávných fotbalových bitev, oči přivřít a mlčky vstřebávat emoce. Areál na Sportovní ulici ze dvou stran odděluje od městské zástavby vysoký betonový plot, jen skrz škvíry a zamčenou bránu jde zahlédnout zdi, na kterých se vyřádili sprejeři. Stačí ale areál obejít k říčce Hloučele a objeví se vyšlapané cestičky dovnitř. Ta první vede přímo do ruiny zjevně zabydlené bezdomovci, raději nerušit. Tou další se už ocitám na zarostlé tribuně za brankou. A u ní, světe div se, si kopou do míče tři asi dvanáctiletí hoši. Na chvíli se zastaví a zíráme na sebe. „Ahoj kluci, může se sem chodit?“ zkouším prolomit ticho. „Jo, sem chodí hodně lidí, včera jich tu byla spousta,“ říká ten největší. Scházím za nimi po betonových stupních, kterým ve spárách vyrůstají třímetrové stromky. Takto si stadion v Prostějově pamatují fanoušci i hráči, kteří chodili na zápasy Železáren v 70. letech. A pak jim vyprávím, jak na den přesně před devadesáti lety tu stadion slavnostně otvíral zápasem SK Prostějov s Hanáckou Slavií Kroměříž. Líčím, jak si tu jejich předchůdci postavili hřiště za své, jen aby měli kde hrát. Kluci poslouchají, ale brzy je na nich vidět, že by raději proháněli mičudu, a tak je nechávám jejich zábavě. V rohu stadionu je hromada odpadků, a když přijdu blíž, vidím i hrnce na betonových stupních, pod nimi uhlíky, čtvrtku chleba a další stopy přítomnosti. Aha, tady také někdo bydlí. Za padesát metrů podobná hromada, u ní odrbaná kola a vedle nich dvě ztracené existence zírají co jsem zač. Zdravím, nahazuju udičku ke konverzaci, ale odpovědí je jen stále stejný prázdný pohled. O kus dál se válí kupa starých pneumatik, v opačném rohu budka, kde se dřív prodávaly vstupenky. I ta vypadá, že v ní někdo přežil zimu. Zašlou fotbalovou slávu tak nejvíc připomíná osiřelá branka, dřív kolem ní byl pěstěný trávník, teď stojí uprostřed louky. Tak tady kdysi v Mitropa Cupu vypadl Pepi Bican s Austrií Vídeň. Do ní možná dostala nasypáno šest kusů Sparta i Slavie. Dnes je tu prales, příroda si bere zpět, co jí kdysi patřilo. Hlavní tribuna vypadá pustě, ale když přijdu blíž, začnou se z ní ozývat zvuky, a tak je lépe odejít. Když míjím kluky, vidím, že si nepřišli jen začutat, ale vzali si sebou i pomůcky - vymezovací terčíky a plastový žebřík ke cvičení. Navzdory pandemii si tu sami udělali trénink. A když jsem nejblíž, zahlédnu na mikině jednoho z nich znak SK Prostějov. Vím, náhoda. Ale pro mě raději symbol, že sem kluky něco bezděky táhne a duch kdysi slavného klubu tu stále žije.