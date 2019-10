Hráči nestačili, sudí nejsou čistí. A fotbalový Šenov skončil

Během úvodních deseti kol získali Šenovští jediný bod a skóre měli 7:61. V krajském přeboru skončili po šesti sezonách. Důvod? Tím hlavním je nedostatečná výkonnost hráčů. „Tři klíčoví se nám zranili a další se vrátil na Ukrajinu. Kluci, kteří naskočili z lavičky náhradníků, na krajský přebor neměli,“ prohlásil předseda klubu Alexander Minich.

Většina hráčů před touto sezonou přišla do Šenova na hostování. „I když jsou z vyšších soutěží, třetí ligy a divize, neměli zkušenosti s mužským fotbalem. Hrávali třeba vysoké dorostenecké soutěže, ale na krajský přebor mužů to nestačilo. Dál to s takovými výsledky nešlo, takže jsme to rozsekli,“ uvedl Minich.

Upozornil, že soutěž není zadarmo. „Zbytečně bychom vyhazovali peníze, když jsme na tom byli tak špatně,“ řekl Minich, podle něhož sezona v krajském přeboru vyjde na půl milionu korun.

Janoško: Kluby proti rozhodčím neprotestují Uplácení rozhodčích je téma, které se bude omílat pořád. O tom je přesvědčený Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu. „U nás je takový kolorit, že se vina za prohru svaluje většinou na rozhodčí, ale oficiálních stížností máme minimum,“ řekl Janoško. Rezolutně odmítá, aby kluby jakkoliv ovlivňovaly rozhodčí. „Přejeme si, aby sudí i oba mančafty vystupovali vůči sobě jako seriózní partneři, aby to vnímali jako sportovní i společenskou událost. Aby rozhodčí odvedli práci a po utkání jeli domů.“

Jenže ke špatné pověsti sudích přispívají případy jako nedávno, kdy asistenti rozhodčího slavili v Krnově s domácím týmem vítězství.

To je samozřejmě nepřípustné a velká chyba obou rozhodčích. Kluby mají legitimní možnost podat proti výkonu rozhodčího protest. Například proti nesprávně udělené červené kartě, proti pokutovému kopu nebo uznanému či neuznanému gólu a podobně. A podávají je?

Vzhledem k velkému počtu odehraných utkání málo, za což jsem samozřejmě rád. Za tuto podzimní část jich máme podáno celkem deset. A to řídíme devatenáct soutěží od mužů až po žáky. V našem kraji jde o stovky utkání za víkend. Jestli to není tím, že se kluby bojí protestovat, aby se to neobrátilo proti nim.

Ano, může to tak být. Někdo se bojí, někdo to druhý den vidí jinak. Těch důvodů může být více. Naším přáním je, aby stížností a protestů na rozhodčí bylo co nejméně, ale v tom nám musí být nápomocny i samotné kluby. Funkcionáři kolikrát volají, že chtějí fair play, ale sami pravidla porušují. Proč se hovoří o úplatcích v nižších soutěžích, když mezi krajským přeborem a divizí zase takový velký rozdíl není?

To je právě o té podstatě sportu. Každý by měl chtít vítězit a odvádět nejlepší výkony a výsledky. Je jedno, jestli hraje okresní soutěž, krajský přebor, nebo divizi. Jde jen o to, jakou cestu si zvolí. A to je především o lidech. Stejně jako v jiných oblastech našeho života.

Za odstoupení budou muset Šenovští zaplatit pokutu 30 tisíc korun. „To nebude problém. Spíše jde o to, že se promarnily roky úspěšného vzestupu fotbalu v Šenově. Už se na tom nechci podílet.“

Minich uvedl, že jeden z velkých důvodů jeho odchodu, a opravdu velkých, je i způsob řízení zápasů. „Nazval bych to korupcí rozhodčích. Stále se to omílá, ale situace je čím dál tím horší. Nad tím by se měl někdo zamyslet,“ podotkl Alexander Minich.

Uvědomuje si, že důkazy chybějí. „Ale vezměme si minulou sezonu. Evidentní to bylo u zápasů Polanky (letos postoupila do divize F - pozn. red.). Kam přijela, všude měli rozhodčí jednostranný pohled.“

Zklamaný byl i v této sezoně. „Co říct na to, že týmy během úvodních deseti kol kopaly proti nám sedm osm penalt, a my žádnou,“ podivil se Alexander Minich.

Zdůraznil, že už dva roky je zásadně proti, aby zástupci klubů upláceli rozhodčí, aby je podporovali při domácích zápasech.

„Tak to ve většině případů je, jenže je mi jasné, že to nikdo nepotvrdí. Všichni víme, o která mužstva se jedná. Když tam přijedete, rozhodčí vás řežou od začátku do konce. To nejde přehlédnout,“ tvrdí Minich. „Když před zápasem při rozcvičce za vámi přijde rozhodčí a řekne vám, že tam nemáte vůbec šanci uspět, je vám na zvracení.“

Co bude dál? „Musíme svolat valnou hromadu, zvolit nové vedení. Ale nejvíc se obávám, že to nikdo nebude chtít dělat, protože to je zodpovědná práce. Navíc zadarmo. Musíte tomu věnovat svůj čas a někdy i peníze,“ uvedl Alexander Minich.

Dodal, že mládež v klubu pokračuje dále, ale muže nebudou mít v žádné soutěži. Zatím netuší, zda klub v příští sezoně začne s mužským týmem odznova v ostravském městském přeboru, kam by se mohl přihlásit.

„Už v tom ale nechci hrát žádnou roli,“ upozornil Minich, který mužstvo v minulé sezoně ještě i trénoval. „Byl jsem u toho patnáct let. A k tomu jsme od některých subjektů, například od města Šenova, neměli ani takovou podporu, jakou bych očekával.“

A problémem podle něj je i odliv sponzorů. „Když vidí, co se ve fotbale děje, i na vyšší úrovni, tak spousta řekne kulantně, že sporty s kulatým míčem podporovat nebudou. To se stalo i nám, a šlo o slušné částky. Vše se sečetlo a vyústěním je naše odstoupení ze soutěže,“ řekl Alexander Minich.