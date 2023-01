Příbramští fotbalisté odmítli nastoupit k zápasu, upozornili na chybějící výplaty

O stávce v příbramském mužstvu jako první informoval velvarský třetiligový klub na svém facebookovém profilu.

„Nenazýval bych to stávkou, ale budiž, situace je taková. Neodjeli jsme do Velvar, není to jednoduché, nicméně věřím, že se vrátíme k práci a popereme se o postup do první ligy. To by nám hodně pomohlo. Teď dostaneme od LFA dva a půl milionu korun, to je jako nic,“ citoval Starku iSport.cz.

„Dnes jsme všem odeslali zálohy, které jim v pondělí přijdou na účet. Nechci říkat, kolik dlužíme, nicméně půl roku jsem marodil. Ten půlrok, co jsem nefungoval, mi prostě chybí a musím to dohnat. Do konce sezony chceme zkrátka všechny výdaje vykrýt a pokusit se postoupit,“ doplnil Starka.

Příbram má dlouhodobě finanční potíže, což Starka přiznal v listopadovém rozhovoru pro server sport.cz. Po podzimní části druhé ligy tým opustili trenéři Tomáš Zápotočný a Marek Nikl, které klub uvolnil do Českých Budějovic. Oba za to podle Starky odpustili Příbrami část dluhu. Mužstvo převzal bývalý trenér Plzně a pražské Slavie Dušan Uhrin mladší.

Příbram, která předloni sestoupila z nejvyšší soutěže, má v čele druholigové tabulky náskok dvou bodů na Vyškov. První zápas jarní části sezony ji čeká 4. března v Karviné.

V přípravě zatím Uhrinovi svěřenci odehráli dvě utkání. Před týdnem podlehli Pardubicím 0:3 a ve středu prohráli s Duklou Praha 1:3.