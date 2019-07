Tlustý srostl s Jihlavou. Věří ve šťastnou třináctou sezonu

„Od toho je tam spíš Váca. Máme ty role takhle už nějakou dobu rozdělené,“ vysvětluje třiatřicetiletý rodák z Prahy, který však prakticky celou svoji dosavadní kariéru tráví v dresu FC Vysočina. Letošní soutěžní ročník pro něj bude v Jihlavě už třináctý.

„Nějak jsem to v poslední době přestal počítat, protože těch sezon je už vážně trochu dost,“ usmívá se Tlustý. „Ale asi máte pravdu, bude třináctá v řadě,“ potvrzuje.

Někdo považuje třináctku za šťastné číslo, jiný se ji malinko obává. A jak je na tom v tomhle směru zkušený jihlavský obránce? „No já samozřejmě věřím, že bude šťastná,“ neváhá s odpovědí.

Do krajského města Vysočiny přišel ve svých jedenadvaceti letech a jako by se zdejším týmem nadobro srostl. „Popravdě musím přiznat, že vlastně ani jiná nabídka během těch let nepřišla,“ vyznává. „Ale mně to nevadí, jsem tady spokojený,“ dodává.

Za úplného Jihlaváka se však ani po tolika letech nepovažuje. „Tím, že mám v Praze pořád byt, tak jsem Jihlavák spíš jen tak napůl,“ svěřuje se.

Raději nic nezakřiknout

V jarní části loňské sezony Tlustý moc zápasů neodehrál. Nedovolovalo mu to zranění.

„Proto se taky na novou sezonu tak těším. Jsem rád, že už jsem se do toho zase dostal,“ vysvětluje. „I když to pořád ještě nechci zakřiknout. Minule jsem se totiž taky zranil těsně před prvním zápasem,“ vrací se ve vzpomínkách na začátek března letošního roku, kdy před sebou měla Jihlava domácí souboj se Znojmem.

V pondělí však bude Vysočina plnit roli hosta. V rámci úvodního kola druholigového ročníku 2019/20 se představí v Ústí nad Labem. „Ono je jedno, na koho narazíme, důležité bude, abychom začali dobře,“ má Tlustý jasnou představu o konci večerního zápasu.

Připravena na novou sezonu je podle něj Vysočina dobře, přestože příprava byla oproti předchozím letům o něco kratší. „Ale jinak obsahově byla podobná, všechno jsme, myslím, stihli,“ ubezpečuje.

A jak by měly následující měsíce z pohledu FC Vysočina vypadat? „Bylo by pěkné, kdyby se nám povedlo to, co loni ne. Postup do první ligy bychom si přáli úplně všichni,“ vzkazuje Tlustý.