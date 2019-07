Jihlavský kouč Kučera: Trochu mi v našem týmu chybí větší potvora

Když před pár týdny skončila neúspěšná baráž s Karvinou, vypadal fotbalový kouč Radim Kučera hodně přešle. V hodnocení pak dokonce mluvil o tom, že neví, co bude dál.

Nakonec však v Jihlavě zůstal a nyní vstoupí s FC Vysočina do nového soutěžního ročníku.

„Život jde dál a já věřím, že přijdou lepší fotbalové chvíle,“ nechal se slyšet pětačtyřicetiletý rodák z Vigantic na Zlínsku.

Konec loňské sezony a s ním spojenou křivdu už jste tedy definitivně hodil za hlavu?

Řekl jsem si, že jsou na světě horší věci. Když člověk vidí, že kolem něj lidé řeší třeba nějaké velké zdravotní problémy, tak vás fotbalové křivdy rychle přejdou.

Bezprostředně po druhém utkání s Karvinou jste ovšem moc smířlivě nevypadal...

Hned druhý den jsem se vypravil na sraz reprezentační dvacítky do Písku a musím přiznat, že první dva dny jsem byl hodně přešlý. Neměl jsem chuť, šťávu, byl jsem vyčichlý. Přemýšlel jsem nad všelijakými blbostmi.

A co vám pomohlo?

Odjel jsem si vyčistit hlavu do Tater. Hodně jsem tam chodil po horách, trávil čas s rodinou a zkoušel například i všelijaké tatranské čaje. Uvolnil jsem se a hodil všechno za hlavu.

Takže říkáte, že není nad horský vzduch?

(usmívá se) Určitě pomohl. A taky čas, který vždycky všechno zahojí. Nemá cenu nad tím pořád přemýšlet. Už máme jiné mužstvo, je to pryč. Třeba nás za rok čeká baráž s lepším koncem.

Věděl jste celou dobu, že se o úspěch pokusíte zase s Jihlavou? Nepřišla jiná nabídka?

Žádné jsem neřešil. Něco sice proběhlo v novinách, ale já s nikým nejednal. Neměl jsem zaječí úmysly. Práce v Jihlavě se mi líbí. Jsem vděčný Vysočině, že mi podala pomocnou ruku, když jsem po angažmá v Baníku neměl devět měsíců práci. Chci tady odevzdat maximum.

Kromě ostravského Baníku jste v minulých sezonách působil také ve Znojmě, kde to s fotbalem nedopadlo moc dobře. Jak jste vnímal jeho pád ze druhé ligy?

Zažil jsem tam krásné dva roky. Ten první jsme taky hráli o postup, ale nakonec jsme skončili třetí. A rok nato potom šestí. Moc mě mrzelo, jak to se Znojmem dopadlo, protože je to útulné město, rodinné prostředí. Podobné, jako třeba tady v Jihlavě.

Na co podle vás ve Znojmě doplatili?

Nechci nikoho kritizovat. Jen si myslím, že nikdy není dobře, když je v týmu víc cizinců než Čechů. Slováci sice mají podobnou mentalitu, ale jakmile je v týmu devět nebo deset hráčů ze zahraničí, tak už to nedělá dobrotu.

Když už jsme narazili na téma kádru, jak jste spokojený s tím, který máte nyní k dispozici v Jihlavě?

Myslím, že tady není žádný rušivý element. Hráči, kteří přišli, jsou charakterově dobří. I když musím přiznat, že mi někdy trochu chybí taková ta potvora. Typ, který spustí hromy blesky.

Skutečně se žádný takový v FC Vysočina nenajde?

Občas to má trochu Zub (Lukáš Zoubele).

Zrovna ten přitom ale moc nepůsobí jako rapl...

To ne, on má totiž výhodu, že ho to chytne na hřišti a potom v kabině už se zase zklidní. A přitom já bych docela uvítal nějaké to větší seřvání a vyburcování. Máme v týmu tři mohykány - Zoubeleho, Tlustého a Vaculíka, ale ani jeden z nich není rapl.

U Lukáše Vaculíka to chvilku vypadalo, že možná svoji kariéru už ukončí...

Mluvili jsme o tom, že bychom šli cestou určitého omlazení a on říkal, že záleží na mně, jak to vidím. Jestli ještě může týmu pomoct. Dohodli jsme se, že začne s tréninkem a uvidíme. On ale svoji kvalitu pořád prokazuje. Ani jeho jarní výkony nebyly špatné. Navíc pomáhá i na poli funcionářském. Má dobré oko na hráče. Jsem rád, že ho na hřišti zase budeme mít.

Nechali jste mu i nadále roli kapitána?

Ano, nechtěli jsme v tomhle směru dělat žádnou změnu.

A jak máte rozdělené úlohy se svým asistentem Josefem Muchou?

Pan Mucha je teď víc na tenis. (směje se) Ale jinak se tak nějak střídáme a doplňujeme. Žádný problém.

Dobře, tak pojďme ještě k nové sezoně. Koho považujete za největšího favorita?

Určitě Brno. Bylo to vidět jednak v přípravě, ale už i na jaře, kdy dokázalo smazat velké bodové manko. Má široký kádr, který vlastně nikdo, až na Škodu, neopustil. Naopak tým ještě posílili.

Vaše svěřence čeká na úvod zápas v Ústí nad Labem, máte soupeře dobře zmapovaného?

Myslím, že ano. Víme, že taky prošli určitou obměnou, jako my. I když ne zase až takovou. Klíčoví hráči jim zůstali. Podle mě bude Ústí patřit mezi kandidáty na jedno z předních míst. Bude chtít nahoře čeřit vodu.