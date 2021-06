Opavský tým po sestupu z ligy prochází mohutnou obměnou

Trenér West upozornil, že je nutné mít tým co nejrychleji pohromadě, aby se po tak velkých změnách stačil sehrát.

„Hodně hráčů odešlo, nějací přišli na zkoušku, nový je realizační tým. Vše se teď v Opavě děje od začátku. Tvoříme nové mužstvo, nová je parta, hrajeme novou soutěž. Vše je jinak,“ prohlásil Roman West.

Jeho asistenty jsou David Baier a David Mikula. Z předchozího realizačního týmu zůstali trenér brankářů David Hampel a kondiční trenér Michal Hampel. „Asistenty jsem si přivedl od opavské devatenáctky, protože jsme byli domluveni na společné práci a v té bychom chtěli pokračovat i u áčka. Oba jsou ve své práci dobří. Je na ně spolehnutí, a proto jsem chtěl, aby tady byli,“ řekl West.

V kádru už nejsou brankáři Vilém Fendrich a Vojtěch Šrom, záložníci Jan Řezníček a Karol Mondek a útočník René Dedič.

K 30. červnu skončí hostování obránci Davidu Březinovi, záložníkům Patriku Hellebrandovi, Lukáši Kaniovi, Jiřímu Kulhánkovi a Aleši Nešickému a útočníkům Tomáši Čvančarovi a Tomáši Smolovi.

„Na pětileté angažmá v Opavě budu vzpomínat jen v dobrém,“ řekl na klubovém webu Vilém Fendrich, jenž řeší odchod do ciziny. „Prožili jsme si tady cestu do finále poháru, pak přišel postup do ligy a tři sezony v nejvyšší soutěži. Na závěr působení v Opavě se mi tady navíc narodila dcerka. Poznal jsem zde fajn lidi a budu se sem vždy rád vracet.“

Rovněž Janu Řezníčkovi se v Opavě narodil potomek. „Syn Nikolas na Opavu nikdy nezapomene,“ usmál se Řezníček, který bude na zdejší angažmá rád vzpomínat. „Zažil jsem tady úplně nové věci. Byl jsem moc rád, že jsem mohl jít do ligy,“ připomněl, že přišel z tehdy druholigových Pardubic. „Bylo to super, hlavně v první sezoně jsme sehráli perfektní zápasy. Jen mě mrzí, že teď kvůli koronaviru nemohli na stadion fanoušci.“

Ti scházeli i Karolu Mondekovi, který ve Slezském FC odehrál dvě sezony mezi elitou.

„Škoda, že jsme kvůli covidu dlouho hráli bez diváků. Je mi líto, že to bylo zrovna v době, kdy jsem tady hrál, protože opavští příznivci jsou skvělí. Rád na ně budu vzpomínat,“ řekl Mondek, jemuž se už nové angažmá rýsuje, ale neprozradil ho.

Gólman Vojtěch Šrom označil čtyři roky v Opavě za jedny z nejhezčích ve svém fotbalovém životě. „Postup do první ligy je pro mě v kariéře asi nejvíc, i když to nebyly moje první zkušenosti v nejvyšší soutěži,“ podotkl Šrom. „Ale celý první rok po postupu byl super. Nejraději vzpomínám na diváky. Když mohli chodit na stadion, bylo to úžasné.“

Co ho čeká nyní? „Vypadá to, že s fotbalem nejspíš skončím a půjdu někam pracovat,“ přiznal Vojtěch Šrom.

Na zkoušce v Opavě jsou od pondělka obránci Jiří Janoščín z Třince a Miloš Vučić z Hradce Králové, záložník Daniel Kováč z B týmu Teplic a útočník Matyáš Kubů z třetiligových Záp.

Během tohoto týdne se měli připojit útočník Dušan Pinc, který na jaře hrál za Táborsko, a záložník Samuel Šigut z Baníku Ostrava U19.

Kouč nemá daný termín, dokdy chce mít jasno o tom, kdo z hráčů zůstane. „Ale čím dříve to bude, tím lépe, protože nás tlačí čas,“ prohlásil Roman West.

Které posty potřebuje nejvíce posílit?

„Levý bek, pravý bek, pravý záložník, útočník...“ vyjmenoval. „Zatím nám hoří kraje.“

V tomto týdnu Opavští absolvují dopoledne náročnou kondiční přípravu. „Běžecké a silové tréninky, odpoledne byly fotbalové. V sobotu sehrajeme první přípravný zápas s Púchovem, v němž by měl každý hráč dostat příležitost ukázat se v jednom poločase,“ řekl West.

Opavští po třech týdnech v domácím prostředí plánují herní soustředění v Polsku. „Máme něco zarezervováno blízko Tych, se kterými sehrajeme generálku na ligu,“ uvedl Roman West. „Tam by to bylo optimální, ale musíme si ještě ověřit, aby tam byla na velmi dobré úrovni regenerace, která je důležitá.“