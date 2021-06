Kolínek se stal manažerem v Opavě: Atmosféra tu není přátelská

„Byl jsem férový vůči Teplicím a řekl jim, že jedu na schůzku s Opavou. Sklářům jsem vděčný za to, že v tom vidí mou šanci,“ poděkoval žlutomodrým Kolínek. „Dostal jsem nabídku, která se neodmítá.“



Teplice ho uvolnily okamžitě. „Během jednoho dne jsme se domluvili na rozvázaní smlouvy. Vím, že pro ně to je komplikace. Nemají trenéra béčka, něco jsme měli nastavené, v klubu jsem měl velmi dobrou pozici, stejně tak vztahy s lidmi. Byl to v posledních letech můj domov, kde jsem si zvykl. Neodchází se mi lehce, protože pět a půl roku je dost,“ řekl pro web Opavy.

Chce ji vrátit do prvoligové sféry. „Momentálně kolem klubu není úplně přátelská atmosféra, z čehož ale nemám obavu. Když jsem se do Opavy dřív vracel do krajského přeboru, měl jsem jeden sen. A na něm budu dennodenně pracovat.“