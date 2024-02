Schánělec si po první trefě oddechl. Do semifinále si „svou“ Spartu nepřál

„Oddechl jsem si. Už na mně trošku ležela tíha, ale věděl jsem, že je to otázka času a přijde to,“ usmíval se Schánělec po postupu do semifinále, který Zlín vydřel v prodloužení.

Pochválíte stopera Černína za parádní kolmici?

Skvělá přihrávka. Tohle vymyslet z pozice středního obránce je paráda. Na mně už bylo jen, abych to dobře zakončil a trefil se.

Dlouho to vypadalo, že to bude postupová branka.

Jsem rád, že jsme to zvládli. Nekoukal jsem, jestli to bude vítězný gól.

Celý druhý poločas jste hráli přesilovku, ale ke konci hodně pasivně. Proč?

Sám nevím. Chtěli jsme být aktivní, vystupovat, presovat, ale proč to nešlo, si ukážeme na videu. Když Liberec na konci vyrovnal, byly to na lavičce nervy. Nemůžete to ovlivnit.

Střídal jste v 68. minutě. Na celý zápas se po zdravotních problémech v přípravě ještě necítíte?

Zvládl bych celý, ale trenér to tak cítil. Navíc jsem měl žlutou kartu.

Trenér Červenka si přál do semifinále Spartu. Co vy?

Zápas se Slavií jsem po očku sledoval. Fandil jsem jí, ale raději bych jiného soupeře, protože bych nemohl nastoupit.

Liberecký Doumbia vidí červenou kartu v duelu se Zlínem.

Jak vám jde aklimatizace v novém prostředí?

Už jsem se s týmem sžil. Jsem tady přes měsíc. Všechno jsem si prošel. Je tady skvělá parta. Trenéři komunikují, za což jsem rád. To mi nejvíce pomáhá.

Kouč říkal, že si zvykáte na odlišný styl než ve Spartě, kde jste měl více balonů, šancí.

Ve Zlíně hrajeme v bloku, pro mě je to jiné. V béčku Sparty jsem měl více příležitostí, tady útočník čeká na jednu šanci a pak je na něm, aby ji proměnil.

Můžete hrát v útoku ve dvojici spolu s Ikugarem, se kterým se pravidelně prostřídáváte?

Uvidíme, je to na trenérovi. Nastoupili jsme i spolu, hrál jsem pod ním a je to také jedna z variant.