Fotbalisté Vyšehradu mají nového kouče, místo Nádvorníka přišel Zach

Jednapadesátiletý Zach v minulosti krátce působil v roli hlavního kouče v Liberci a v Bohemians 1905. V několika klubech včetně FC Sydney dělal asistenta Vítězslavu Lavičkovi, naposledy pracoval dva a půl roku jako skaut ve Spartě.



Mužstvo Vyšehradu poprvé povede po opětovném rozehrání druhé ligy, což by mělo být v sobotu na hřišti Prostějova. „Tým Vyšehradu jsem viděl už v několika zápasech. Věděl jsem proto, do čeho jdu, a nabídku přijal. Oslovila mě už z toho důvodu, že pro mě je možností vrátit se do profesionálního fotbalu v roli hlavního trenéra. Nebylo nad čím váhat,“ uvedl Zach pro klubový web.