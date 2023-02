Ringelová dala vale Spartě, do Hradce ji táhne rodina a ambice klubu

„Jsem tady doma, táhne mě sem moje rodina a v neposlední řadě i ambice klubu. Jsem ráda, že jsem se konečně dočkala, protože mi do toho trochu nečekaně vlétla nemoc a čekání na první trénink bylo dlouhé.“ uvedla poté, co se zapojila do přípravy Hradce, fotbalistka, která za český národní tým odehrála 41 zápasů a zaznamenala v nich tři branky.

„Myšlenku vrátit se do Hradce jsem od léta měla v hlavě a reálně jsem nad ní přemýšlela,“ přiznala. Ringelová, která naposledy působila v rakouském Altenmarktu, se do Hradce vrací po šestnácti letech. Východočeský klub o návrat své bývalé hráčky usiloval už od loňského července, kdy v předním českém klubu skončila.

Hradecký tým v této sezoně znovu usiluje o návrat mezi prvoligovou elitu. Z ní vypadl na jaře 2019, kdy z nejvyšší soutěže sestoupil. Loni na jaře se sice mohl vrátit, ve 2. lize skončil totiž za pražskou Spartou B, jež nemohla postoupit, ale tuto možnost zejména z ekonomických důvodů odmítl. V probíhajícím druholigovém ročníku mu ve vyrovnané tabulce po podzimu patří třetí příčka o bod za Pardubicemi a znovu za rezervou Sparty.

„Postup je naším cílem, díky finanční podpoře Patrika Hořeňovského jsme na tom ekonomicky velmi dobře,“ uvedl Jiří Tůma, předseda klubu žen FC Hradec Králové.