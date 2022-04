Kouč Líšně zuřil, sudímu nadával italsky: Někdo nás nechce v baráži!

Hráči si podali ruce, odešli do šaten, diváci se odebrali k odchodu. Hřiště v Líšni bylo po zápase domácích „marvanů“ s Opavou už skoro prázdné, ale Milan Valachovič na něm pořád ještě stál a se sveřepým výrazem čekal na kontakt s delegátem zápasu.

S rozhodčím už měl skalní vyznavač italského fotbalu debatu vyřízenou, křivda v něm ale ne a ne utichnout. Valachovič měl před očima vyloučení Jaroslava Málka za dvě žluté karty během dvou minut, což po hodině hry zcela změnilo obraz zápasu. Líšeň, která vedla 1:0, se dostala pod velký tlak, vedení neudržela a musela být ráda za plichtu.

„Hrubé ovlivnění zápasu mladým rozhodčím, a teď nechci spekulovat jestli cílené, nebo co za tím vším je. My bod musíme brát, pak (po vyloučení) se zápas se překlopil na stranu Opavy, která si vytvořila tři čtyři obrovské příležitosti. Ale ve mně je křivda ze strany rozhodčích,“ rozčiloval se kouč Líšně.

Málek dostal první žlutou za to, že kopal do míče, na němž ležel opavský obránce Joss Didiba. Ledva utichla strkanice, vzniklá kvůli tomu, že opavští hráči přiběhli Didibu bránit, šel Málek kolem půlicí čáry nebezpečně do souboje, a vzdor mohutným protestům celého týmu Líšně vyfasoval druhou žlutou a pak i červenou kartu.

„Podle mě to taky na červenou není. Já jsem ten zákrok viděl, nemyslím si, že to bylo na žlutou kartu. Bohužel to ovlivnilo zápas,“ povzdechl si i Málkův spoluhráč David Pašek. „Opava hrála přesilovku dobře, hrála to přes kraje, natáhla si nás. Ne každé mužstvo to takhle hraje. V desíti je někdy bránící blok kompaktní, že se tam soupeř hůř dostane, Opava ale docela rychle kombinovala, centry tam lítaly. Udělala široké hřiště, snažila se nás přečíslovat na stranách, my jsme to ubránili s potřebným štěstím,“ přiznal Pašek.

Poté, co Líšeň čtyřikrát za sebou nevyhrála a v neděli dopoledne Sparta B doma zdolala 1:0 vedoucí Zbrojovku Brno, je Líšeň poprvé od 10. kola ve druhé lize mimo barážové pozice.

„Může nás to svádět k úvahám, že první liga se potřebuje zachránit. Mám informace, že si nikdo nepřeje jet do Líšně,“ hromoval Valachovič a vyjmenoval několik dalších situací z předchozích zápasů, rozhodnutých podle jeho mínění proti jeho celku.

Za protesty po vyloučení viděl i on žlutou kartu.

„Nebyl tam šlapák, byl tam čistý souboj o míč. Málek získal míč. To nebylo přísné, to bylo záměrné vyloučení Málka ze strany rozhodčího. Záměrné poškození mužstva. Říkám to na rovinu,“ stál si za svým temperamentní kouč. „Když jsem se rozhodčího zeptal, jestli toto je na žlutou, tak mi udělil žlutou. Tak jsem začal mluvit italsky a nerozuměl už vůbec nic, a kdybyste viděl tu sprchu těch sprostých slov, co jsem mu řekl v italštině!“ kasal se.

Diskutovat byl Valachovič ochoten o první žluté kartě a Málkově dohrávání souboje, při němž ležel Didiba na míči. „To mu můžu vyčíst,“ uklidnil se částečně. O tom, jestli byl Málek následně přemotivovaný a šel do dalšího souboje zbytečně ostře, ale nechtěl ani slyšet.

Jaroslav Málek v dresu Líšně.

„Když má někdo žlutou kartu tak nebude chodit do souboje? Já jsem nic neviděl, tam každý může vidět něco jiného. Já jsem tam nic neviděl. Přece jdete do zápasu s tím, že chcete vyhrát. Co je přehecovaného na tom, že šel do souboje o míč? On tam šel čistě. Kdyby tam šel šlapákem, tak já tady budu první, kdo řekne, že je to debil a neměl tam tak chodit. Ale já stojím za ním, čistý souboj,“ hromoval Valachovič na tiskové konferenci.

Větší důvod ke spokojenosti měl logicky opavský kouč Roman West. Opavě navíc nahrála ztráta sobotní prohra Vlašimi v Příbrami, díky které se souboj o barážové pozice ještě víc zamotal. Slezané jsou na 5. místě, na třetí příčku ztrácejí jen dva body.

„Nám porážka Vlašimi radost udělala, každý přece chce mít co nejlepší umístění. To, že na postup do baráže není tlak, přece neznamená, že sportovně nechce být každý co nejvýš. Výsledky hrají nějakou roli,“ přiznal.