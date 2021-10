Jarolím po postupu: Byl bych rád, kdybychom si to přenesli i do ligových utkání

O víkendu překvapili odborníky skvělým ligovým výkonem na stadionu Sparty. Jenže nic z toho. Fotbalisté Mladé Boleslavi tam po zahozených šancích prohráli 0:1, když rozhodující úder inkasovali až v posledních vteřinách střetnutí.



2 celkové triumfy v Českém poháru má na kontě mladoboleslavský klub

Teď už ale dalšího favorita srazili. Boleslav znovu zahrála parádně a z Českého poháru vypoklonkovala Plzeň, čili vedoucí celek ligové tabulky. Po brankách Brazilce Ewertona a Davida Juráska brali Středočeši výhru 2:0, po níž proskočili do čtvrtfinále soutěže.



„Jsem rád, že jsme potvrdili zlepšený výkon i vstřelenými góly a postupujeme dál,“ radoval se boleslavský kouč Karel Jarolím, který v druhé půli obdržel za protesty žlutou kartu, když byl chvilku předtím přísně vyloučen kapitán Marek Matějovský.

Trenére, proti Plzni jste byli od začátku lepší a mohli získat náskok už v první půli.

První poločas se mi zdál opatrnější z obou stran, nikdo nechtěl udělat chybu. Přesto měl Dan Fila velkou šanci, kterou mohl řešit s větším klidem, lépe si míč připravit.

Co se po přestávce ve vaší hře zvedlo?

Ve druhém poločase jsme zlepšili pohyb a tím pádem jsme i lépe kombinovali. Nakonec se nám podařilo vstřelit dvě branky, které pak rozhodují o tom, jestli vyhrajete, nebo ne. To byl rozdíl oproti našemu předchozímu zápasu na Spartě, kde jsme také ve druhé půli hráli velmi dobře, jenže bez výsledného efektu.

Na Spartě to po dobrém výkonu nevyšlo, proti Plzni už ano. Byla to trochu satisfakce?

Já to takhle neberu. Liga je liga a pohár je pohár. Samozřejmě, zdolali jsme soupeře, který si v nejvyšší soutěži vede dobře a je první. Ale my máme v lize těch bodů málo, v poměru k tomu, jak si myslím, že umíme hrát a často i hrajeme.

Ale určitě musí být potěšující, když vás experti v televizních studiích chválí za atraktivní projev.

Jenže na umělecký dojem se to bohužel nehraje. A když kvalitní výkon nepotvrdíte ziskem bodů, tak je vám samotná hra k ničemu. Za čtrnáct dnů o tom nikdo neví a nikoho nezajímá, jestli jste hrál dobře, nebo špatně.

Plzeň měla za celý zápas jedinou pořádnou šanci. Bude i v lize klíčem k cestě vzhůru zlepšená defenziva?

Byla to jedna z věcí, které jsme kladli hráčům na srdce. Aby byli důslední v osobních soubojích a aby ten obranný blok zůstával kompaktní. Z toho pak vyplynou i nebezpečné situace na druhé straně, před soupeřovou brankou. Ano, byl bych rád, kdybychom si to přenesli i do ligových utkání.