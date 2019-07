Budeme silnější, věří ústecký obránce Pimpara

„Určitě jsme neoslabili, tým byl vhodně doplněný. Na druhou stranu vím, že druhá liga je vyrovnaná, každý rok je úplně jiný. Je tam hodně nových týmů, zůstaly Jihlava s Brnem, které budou určitě silné. Bude důležité chytit začátek soutěže, když se to povede, tak už to potom jede. Takže doufám, že to vyjde a minimálně obhájíme pozice z minulé sezony,“ přeje si ústecký obránce Jiří Pimpara. Jeho Arma odstartuje druhu ligu v pondělí domácím zápasem s Jihlavou.

Aspirant postupu Jihlava v prvním kole, jak se vám zamlouvá takový rozjezd?

Na jaře se nám ten zápas s nimi moc nepovedl, máme co napravovat. Je to nepříjemný sok, ale jim se taky změnilo plno věcí, mají za sebou neúspěšnou baráž. A my doma musíme sbírat body. Jestli chceme hrát někde výš, doma musíme vyhrávat a ještě vozit body zvenku.

Ústí má nového majitele, dal vám za úkol vybojovat postup?

Nic takového zatím nepadlo, samozřejmě víme, jak jsme skončili minulý rok a jaká je síla našeho kádru. Takže určitě chceme hrát nahoře.

Před nástupem Jiřího Hory mělo Ústí finanční potíže, dotklo se to nějak hráčů?

Něco jsme věděli, ale nijak jsme to nepociťovali, výplaty nám chodily, jak měly.

Ale teď možná můžete být klidnější, že je situace stabilnější.

My tady zatím žádné problémy řešit nemuseli. Něco jiného to bylo třeba na Žižkově, kde jsme nedostali výplatu dva tři měsíce, to už byl problém. Ale že se pár dnů zpozdí výplata, to jsem zažil už několikrát. Když dojde ještě během toho měsíce, nic hrozného to není. Něco to třeba naznačuje, ale já se vždy soustředil hlavně na fotbal. Tady v Ústí to bylo vždy stabilní, i když byly problémy, výplata chodila pravidelně, nebyl nikdy žádný problém.

Jaký dojem na vás udělal váš nový šéf?

Hned první den, co se ujal funkce, byl za námi v kabině a měl takový menší proslov. Řekl nám, že vždy chtěl být fotbalista, mluvil hezky, vypadá to, že fotbal má rád.

Vy jste se ujal role vůdce týmu, který cepuje mladé hráče na hřišti i mimo něj. Sedí vám to?

Já musím, bohužel. Dneska je fotbal trochu jiný, když jsem byl mladý já, tak byla většina hráčů starých, teď jsem tady jediný, komu je přes třicet. Hrozně se to omlazuje. Mladí jsou většinou profíci, co přišli ze Slavie, vědí, jak se mají chovat. Ale pár klukům, co třeba přišli od nás z dorostu, se některé věci musí připomínat. Jsem tady na to sám, ještě Peters (Jan Peterka) mi pomáhá, takže musíme na mladé mít dohled (smích).

Ústí posílil útočník Bassey, který byl nejlepším střelcem třetí ligy. Co na něj říkáte?

Zatím mi přijde mnohem lepší v tréninku než v zápase. Má neočekávané věci a proti českým klukům nikdy nevíte, co udělá. V tom se mi moc líbí. Ale je to takový tulák po hřišti, není moc ve vápně, takže zatím se mi víc líbí v tom tréninku. Každopádně je na něm vidět, že fotbalista to je. A do týmu zapadl dobře, je s ním sranda.

V Ústí není prvním hráčem tmavé pleti, dříve tu byl Kingue, nyní Drame. Jak zapadli do týmu?

Musím říct, že já být na jejich místě, snažil bych se zapadnout víc. Oni jsou pořád tak jako bokem, nesnaží se vůbec naučit češtinu, nechce se jim moc učit. To nebylo jen tady, ale všude jinde. Kdyby se aspoň trochu jazyk naučili, tak by se jim v té kabině určitě dýchalo líp.

Je pak pro ně složitější dostat se i do sestavy?

To si nemyslím. Ty základní povely, co se používají na hřišti, umí, tam problém není. Nebo na ně mluvíme anglicky. Ale co se týká toho života potom nebo v kabině, to je horší. My se je snažíme brát mezi sebe, ale oni se stejně straní, protože nerozumí.

V minulé sezoně jste se prezentovali atraktivním útočným fotbalem, bude to platit i letos?

Nechceme nakopávat, chceme hrát dál kombinačně. Jen se musíme poučit ze zápasů se silnými soupeři, s nimi jsme toho v minulé sezoně moc neuhráli, tak je možná na zamyšlenou, jakou taktiku na ně zvolit. Ale jinak si myslím, že jsme zase o kus dál a mohli bychom být silnější než loni.