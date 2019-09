Drhlo to, nervozita byla. Není to snadné, říkají sparťané. A teď Plzeň

Nezvládnout 3. kolo Mol Cupu, to by byl velký malér. Jílek by další neúspěch zřejmě ustál, ale vzduch v klubu i na tribunách by pořádně zhoustl.

Domácí pohárová soutěž je tou poslední, v níž může ještě Sparta zpackanou sezonu částečně odčinit.

I proto u Jílka po utkání v Jihlavě převažovala radost z postupu nad mizerným herním projevem i výkony některých jednotlivců.

„Radost mi to nepřebíjí, protože jsme měli cíl a tím byl postup,“ vykládal Jílek na tiskové konferenci.

Vydřené vítězství, nic víc nemohlo sparťany v Jihlavě těšit. S předním týmem druhé ligy hráli vyrovnanou partii, gólové šance měli i domácí. Už to pro ně není dobré vysvědčení.

„Situace není jednoduchá, proto jsme v první řadě rádi, že jsme vyhráli. Samozřejmě, naši fanoušci by si představovali, že to bude víc jednoznačné, ať už výsledkově nebo herně. Ale ta situace vážně nebyla snadná,“ poznamenal záložník Martin Hašek, střelec rozhodující branky pět minut před koncem.

Kdyby v závěru čtyřminutového nastavení stoper Tijany líp vyřešil vyloženou příležitost, zápas by šel do prodloužení, případně do penaltového rozstřelu.

„Druhý poločas jsem prožíval hodně nervózní, gól nepřicházel, navíc Jihlava do něj měla lepší vstup než my. Neřekl bych, že jsem měl obavu, to je silné slovo, ale takové to nervózní čekání na gól. Pak velká úleva při poslední šanci Jihlavy,“ přiznal Jílek.

Po delší době dostali v základní sestavě šanci záložníci Karlsson s Trávníkem, vůbec poprvé hrál za Spartu norský pravý obránce Vindheim, který byl od léta zraněný.

Nepřesvědčili, Karlsson byl střídaný, Trávník aspoň dřel, jeho důraz pak vedl ke gólovému centru, který Haškovi poslal Vindheim.

„Myslím, že to zapadalo do rámce našeho výkonu, který nebyl ideální. Všichni viděli, že to nebyla výrazná dominance. Na druhou stranu tito hráči šli do zápasu po nějaké pauze a mají právo na to, že výkon nebude úplně podle našich požadavků,“ podotkl Jílek.

„Vindheim podporoval ofenzivu, v defenzivní činnosti měl několik nedorazů. Z celkového pohledu si myslím, že utkání zvládl. Myslím si, že v možnostech Karlssona jako útočného hráče je daleko víc. Trávník měl obrovský rádius, pracoval, na druhou stranu měl na můj vkus hodně zkažených míčů.“

Naposledy v květnu v závěru minulé sezony tam utrpěli debakl 0:4, byť na celkovém pořadí v tabulce to nic změnit nemohlo. Prestiž a jméno klubu však trpěly. Ve všem se musí sparťané hodně zlepšit, aby nedělní šlágr v Plzni pro ně nedopadl jako nedělní derby se Slavií (0:3).

V Jihlavě se na Plzeň naladit nemohli. „Ano, ve hře jsme měli rezervy. V příštích dnech bude hlavně pro atmosféru důležité, že jsme postoupili. Vyhodnotíme si to, připravíme se na Plzeň a bude to diametrálně odlišný zápas,“ slíbil Jílek.

V Plzni sparťané nevyhráli víc než osm let. „Je to kvalitou soupeře. Plzeň dlouhodobě patří ke špičce. Je od Sparty odskočená a v tabulce poslední roky bývá před ní. Ale nemyslím si, že bychom do utkání šli bez šancí,“ zdůraznil Jílek.