Hra povedená, ale... Naučíme se i vyhrávat, věří jihlavský trenér Křeček

Snažili se, dřeli, dokázali obrátit nepříznivý stav z 0:2 na 3:2, jenže nakonec tomu přece jen něco chybělo. A-tým FC Vysočina však ani přes úvodní porážku 3:4 nesmutní. Naopak, trenér Aleš Křeček vidí budoucnost optimisticky.

„Hned jsem se snažil hráče povzbudit. Samozřejmě že po takovém průběhu je to těžké, ale věřím, že nás tenhle zápas posune zase o krok dál,“ nepochyboval nový jihlavský kouč, který si tak na svůj první úspěch s Vysočinou bude muset minimálně do příštího kola počkat.



Jeho svěřencům každopádně už v souboji s favorizovaným Hradcem Králové nechyběla rychlost a dravost, tedy hlavní devízy mladého týmu.

„Máme mančaft, jehož věkový průměr se pohybuje kolem jednadvaceti let, a já věřím, že se naučí vyhrávat. A vyhrávat bude, o tom jsem přesvědčený,“ měl jasno.

Za výkon proti jednoznačnému favoritovi druhé ligy se podle něj nemusí jeho svěřenci v žádném případě stydět.

„Hráli jsme proti soupeři, který má zkušený nabitý kádr na ligu, kdežto my se pořád učíme,“ vysvětloval. Jinými slovy, Východočeši sice urvali v Jihlavě povinné body, ovšem výraznou stopu po sobě nenechali. „Nechci Hradec moc shazovat, ale čekal jsem od něj víc,“ přiznal i dvaadvacetiletý jihlavský záložník Tomáš Smejkal, který vstřelil úvodní gól FC Vysočina ve druholigové sezoně 2020/21.

Až se odstraní chyby...

Mohlo by se zdát, že tým, který nejprve o dvě branky prohrává, pak o jednu vede a nakonec těsně prohraje gólem z 88. minuty, bude psychicky rozhozený. Nic takového se však na Vysočině po úvodním utkání nerozebírá.

„My chceme hrát aktivně, s určitou mírou rizika. Myslíme si, že je to správná cesta,“ pokračoval v hodnocení Křeček. „Samozřejmě se už i v přípravných duelech ukázalo, že nám na hřišti v určitých momentech schází zkušenosti, nicméně jsme si řekli, že z toho, že disponujeme mladým týmem, si uděláme výhodu. Kluci jsou hladoví, chtějí na hřišti pracovat, proto taky věřím, že chyby co nejdříve odstraníme. A že třeba my začneme brzy nejtěsněji o gól vyhrávat,“ doplnil.

Na druhou stranu, podobně vypjaté zápasy jsou pro trenéra vždycky pořádnou náloží pro jeho kardiovaskulární systém. „Jak jsem se na lavičce cítil? Mám chytré hodinky, takže se musím podívat, jak mi v těch kritických chvílích lítala tepovka,“ usmíval se Křeček. „Naštěstí si myslím, že tyhle situace zatím zvládám.“

Z výsledku ze souboje s Hradcem byl smutný, ale chvilku s ním cloumal také vztek. Konkrétně po pětadvaceti minutách hry, kdy jeho tým prohrával 0:2.

„Těch pětadvacet minut beru na sebe. Víc to rozvádět nechci, ale naštvaný jsem na sebe byl hodně,“ svěřil se Křeček.

Naopak směrem ke svým svěřencům měl za následný obrat pouze slova chvály. „Jsem pyšný, že se tým takhle zvedl. Pomohly k tomu i některé změny v rozestavení a taktice. Hráči na ně perfektně reagovali. Dokonce jsem věřil, že zápas vyhrajeme,“ hlásil Křeček.

Druhý zápas sezony odehraje Jihlava 10. září v Ústí nad Labem.