Fotbalisté Jihlavy míří na sever, z Ústí chtějí první body

Tedy do prostředí, které současný hlavní kouč FC Vysočina Aleše Křeček zná velmi důvěrně. Jeho předchozí trenérská štace byla totiž právě na severu Čech.

„Bude to pro mě i moje kolegy velmi specifické utkání,“ připomněl Křeček, že v Ústí fungoval na lavičce stejně jako v Jihlavě společně s asistenty Petrem Vrabcem a Jurajem Šimurkou. „Těšíme se na návrat do míst, kde jsme byli úspěšní a spokojení. Tentokrát však uděláme maximum pro to, aby se na hřišti radovala Vysočina,“ dušoval se kouč jihlavského A-týmu.

Ústecký soupeř se ovšem bude snažit maximálně využít toho, že Křečkovu trenérskou práci velmi dobře zná.

„Každá informace od hráčů, kteří v Ústí nad Labem byli loni, je dobrá. Nám jako trenérskému štábu pomůže zcela určitě Jan Peterka, který řekne, jak by soupeř mohl hrát, a podle toho se na Jihlavu důkladně připravíme,“ přiznal na klubovém webu FK Ústí nad Labem současný kouč tamního celku Jiří Jarošík.

Vysočina má na hřišti ústecké Army dlouhodobě příznivou bilanci, z osmi utkání hned pětkrát remizovala a jednou zvítězila. Pouze statistický údaj jí však dobrý výsledek z dnešního televizního souboje určitě nezaručí.

„Ústí má velkou kvalitu. A to zejména doma. Lídrem týmu je určitě zkušený záložník Peterka, v bráně se potom může spolehnout na Tvrdoně, ve středu obrany na Bílka a zkušenosti mají i Prošek, Miskovič nebo Písačka,“ vyjmenoval Křeček největší překážky.

Každopádně věří, že jeho svěřenci zápas zvládnou. „V uplynulých dnech jsme velmi dobře potrénovali a jsme schopní v Ústí uspět. A to bez ohledu na fakt, že někteří naši hráči mají drobné problémy a jejich start je nejistý,“ naznačil, že ne všichni jeho svěřenci jsou zdravotně fit.

Severočeši zatím odehráli v nové druholigové sezoně dva zápasy, v prvním remizovali s Varnsdorfem 0:0 a ve druhém prohráli ve Vlašimi 2:5.