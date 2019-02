Buď tvrdší, žádá fotbalové Znojmo nového trenéra Šturmu

Po třinácti měsících se ve vedení fotbalistů 1. SC Znojmo opakuje situace podobná té, která loni nedopadla dobře. Trenérský praktik Leoš Kalvoda usedá do manažerské funkce, v klubové hierarchii by měl být kouči druholigového mužstva nadřízeným i partnerem.

Před rokem přišel Kalvoda do Znojma jako sportovní ředitel, na což tehdejší trenér Jiří Balcárek reagoval rezignací a Kalvoda nastoupil na jeho místo.

Letos je situace ještě o to pikantnější, že 60letý matador místo kouče předčasně opouští. V polovině zimní přípravy ho šéf znojemského fotbalu Jiří Tunka odvolal a nahradil ho Františkem Šturmou.

Kalvoda se ve Znojmě namísto trénování stal výkonným ředitelem.

„Loňské jaro nedopadlo výsledkově podle našich představ. Zkusili jsme to na podzim znovu, klapalo to lépe, ale ani tak to nebylo ono. Bodový zisk z jara a podzimu by vyšel na sestupové příčky, a já bych sestoupit do MSFL rozhodně nechtěl. Proto jsem se rozhodl pana Kalvodu odvolat,“ uvedl Tunka na středeční tiskové konferenci.

Oba trenéři, minulý i nastupující, seděli po jeho levé ruce.

„Není v tom nic osobního. Několikrát jsme si o tom s Leošem vykládali, v klubu pracuje s přestávkou od roku 2012. Svěřil jsem mu svoji důvěru a bude mě zastupovat jako výkonný ředitel,“ vyložil Tunka.

Změna na místě trenéra je součástí velkého přerodu, který se ve druholigovém Znojmě ve snaze udržet tamní fotbal ve druhé lize děje. Na změny ve vedení klubu a v realizačním týmu navážou ještě změny v kádru, ze kterého odešel Michal Ordoš do divizního Blanska a Baník Ostrava vyjádřil zájem o Františka Malára.

„Hledáme útočné hráče. Jednoho, dva. Čeká nás zkoušení,“ pravil Šturma, který si trenérské jméno udělal v Česku u mládeže a na Slovensku postupem do nejvyšší soutěže s Michalovcemi. Vedl i Poprad, naposled pomáhal s přípravou v divizním Kolíně.

Známý je také dřívějším působením po boku bouřliváka Vlastimila Petržely. „Taky umím zvýšit hlas, ale jsem spíš typem trenéra, jakými jsou Víťa Lavička nebo pan Šilhavý. Hráč je pro mne partnerem,“ pousmál se 46letý Šturma.

Pokud si rozvzpomene na svoje roky vedle Petržely, bude Tunka jen rád. „Leoš Kalvoda byl na hráče moc hodný,“ řekl. Navíc se Kalvodovi podle jeho mínění nepodařilo udržet hráčskou kabinu jednotnou a disciplinovanou.

Nově jmenovaný výkonný ředitel souhlasí s tím, že jeho odchod z místa trenéra byl logickým vyústěním slabých výsledků. „Mistrovská utkání jsme nezvládli. Zůstal jsem ve Znojmě, dostal jsem šanci pracovat na jiném postu a budu se snažit co nejvíc klubu pomoct. Přivést hráče, dělat skauting, zkrátka pracovat tak, aby to šlapalo,“ řekl Kalvoda.